Megindult a fásítás a településen: már a földben a majdan árnyat adó csemeték
A jövő generációra tekintettel ragadtak ásót, lapátot Tiszaroffon.
Fásítás Tiszaroffon: facsemeték ültetésére pályázott sikeresen a település. A fákat pénteken el is ültették
Fotó: Facebook.com / Tiszaroff Községi Önkormányzat
Tíz fát ültettek el a napokban a tiszaroffi játszótéren, a községnek az Agrárminisztérium 2025-ös Településfásítási Programjában elnyert pályázata révén – tájékoztatott Vankóné Jekli Anikó, Tiszaroff polgármestere.
A csemetéket a hozzá tartozó eszközökkel – támasztókaró, mulcs, madárodú – együtt kapták meg, a fákat erdész szakember felügyeletével ültették el. A polgármester hangsúlyozta, köszönet jár mindenkinek, aki hozzájárult a faültetéshez, amellyel reményei szerint hosszú éveken keresztül adnak majd hűs árnyékot a jövő generációnak.
