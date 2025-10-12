Ezt a jó gyakorlatot érdemes követni! Így gyarapdott a közterületi faállomány ebben a jászsági városban

Az Electrolux Lehel Kft. és a Grantis Hungary Zrt. közös társadalmi felelősségvállalási projektjének eredményeként szerveztek faültetési akciót Jászberényben. A Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint az önkormányzat közreműködésével a közelmúltban díszcseresznye fákat ültettek el a Ferencesek terén – tájékoztatott a faültetési akcióról közleményben az önkormányzat.

Összefogással szerveztek faültetési akciót Jászberényben. A Ferencesek terén díszcseresznye fákat ültettek el a napokban

Fotó: Beküldött/Gémesi Balázs

Ez a terület vált zöldebbé a faültetési akció során

Mint azt megtudtuk, a kezdeményezés alapját Sipos Csaba, a Financial Wellbeing – Tréning a pénzügyi tudatosságodért by Grantis megálmodója adta. A képzést az Electrolux dolgozói számára szervezték meg, a tréning díjának egy részét faültetésre fordították, hogy a tanulás és fejlődés mellett a fenntarthatóság ügyét is szolgálják. Az előkészítő munkálatokat a Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a jászberényi önkormányzat koordinálta, biztosítva a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy a fák hosszú távon hozzájáruljanak a város élhetőbb, zöldebb környezetéhez.

- Az Electrolux számára kiemelten fontos, hogy globális fenntarthatósági törekvéseink helyben is kézzel fogható eredményekben jelenjenek meg. Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen értékes partnerség keretében egyszerre támogathattuk kollégáink fejlődését és Jászberény zöldítését – emelte ki Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Lehel Kft. ügyvezető igazgatója.

Az eseményen Sipos Csaba, a Grantis Hungary Zrt. vezetője tanácsadója hangsúlyozta, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy társadalmi és környezeti szempontból is értéket teremtsenek. - Nagy öröm számunkra, hogy a képzés bevételének egy részét a következő generáció számára is maradandó, a város egészét gazdagító kezdeményezésre fordíthattuk – tette hozzá.

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a város közterületeinek fejlesztésére, a zöldfelületek növelésére. - Az Electrolux és a Financial Wellbeing közös programja remek példa arra, hogyan tud egy vállalat és egy közösség összefogni a fenntartható jövőért. A Ferencesek tere mostantól nemcsak szebb, hanem egészségesebb környezetet is biztosít a jászberényi polgároknak – mondta Budai Lóránt polgármester.