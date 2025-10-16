október 16., csütörtök

Lélekmelengető esemény

39 perce

Különleges kulturális műsorral várták a látássérülteket Szolnokon – galériával

Címkék#rendezvény#Fehér Bot napja#program

A csütörtöki szolnoki rendezvényen kulturális műsor és megható pillanatok várták a résztvevőket.

Mészáros János
A Fehér Bot napja alkalmából kulturális műsorral ünnepeltek a vakok és gyengénlátók Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Közös ünneplésre hívta a tagjaikat és kísérőiket a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete csütörtökön a Verseghy Ferenc Könyvtárba. A Fehér Bot Napja alkalmából kulturális műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. A megjelenteket dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntötte.

Fehér Bot napja Szolnokon

Fotók: Mészáros János

