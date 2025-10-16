Lélekmelengető esemény
39 perce
Különleges kulturális műsorral várták a látássérülteket Szolnokon – galériával
A csütörtöki szolnoki rendezvényen kulturális műsor és megható pillanatok várták a résztvevőket.
A Fehér Bot napja alkalmából kulturális műsorral ünnepeltek a vakok és gyengénlátók Szolnokon
Fotó: Mészáros János
Közös ünneplésre hívta a tagjaikat és kísérőiket a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete csütörtökön a Verseghy Ferenc Könyvtárba. A Fehér Bot Napja alkalmából kulturális műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. A megjelenteket dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntötte.
