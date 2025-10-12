32 perce
Okosparkot alakítottak ki, megújult a művelődési ház - félmilliárdos fejlesztés ért révbe Ladányon
Újabb sikeres beruházás valósult meg pályázati forrásból Jászladányon. Az „Élhető települések” projekt fejlesztéseit ünnepélyes keretek között adták át.
A jászladányi önkormányzat eredményesen pályázott a TOP Plusz keretében élhető települési környezet kialakítására. A nagyközség életében mérföldkőnek számító közel félmilliárd forint értékű fejlesztéseket még szeptember végén adták át.
Félmilliárdos fejlesztéssel gazdagodott Jászladány
Az eseményről Pócs János országgyűlési képviselő számolt be közösségi oldalán.
- A beruházásnak köszönhetően megújult a József Attila Művelődési Ház és a mellette található játszótér, bővült és megszépült a Nemzeti Összetartozás Emlékpark, új forgalomlassító eszközök kerültek kihelyezésre, valamint egy modern okospark is létrejött – írta posztjában a politikus, köszönetet mondva mindenkinek, aki hozzájárult a pályázat sikeréhez. A projektátadón köszöntőt mondott Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere és Pócs János országgyűlési képviselő.