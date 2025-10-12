október 12., vasárnap

Projektátadó

1 órája

Okosparkot alakítottak ki, megújult a művelődési ház - félmilliárdos fejlesztés ért révbe Ladányon

Újabb sikeres beruházás valósult meg pályázati forrásból Jászladányon. Az „Élhető települések” projekt fejlesztéseit ünnepélyes keretek között adták át.

Illés Anita

A jászladányi önkormányzat eredményesen pályázott a TOP Plusz keretében élhető települési környezet kialakítására. A nagyközség életében mérföldkőnek számító közel félmilliárd forint értékű fejlesztéseket még szeptember végén adták át. 

Ünnepélyesen adták át a fejlesztést.
Egy közel félmilliárdos projektet adtak át szeptember 26-án, pénteken Jászladányon. A fejlesztés a művelődési házat is érintette 
Fotó: Pócs János facebook oldala

Félmilliárdos fejlesztéssel gazdagodott Jászladány

Az eseményről Pócs János országgyűlési képviselő számolt be közösségi oldalán. 

- A beruházásnak köszönhetően megújult a József Attila Művelődési Ház és a mellette található játszótér, bővült és megszépült a Nemzeti Összetartozás Emlékpark, új forgalomlassító eszközök kerültek kihelyezésre, valamint egy modern okospark is létrejött – írta posztjában a politikus, köszönetet mondva mindenkinek, aki hozzájárult a pályázat sikeréhez. A projektátadón köszöntőt mondott Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere és Pócs János országgyűlési képviselő. 


 

