Okosparkot alakítottak ki, megújult a művelődési ház - félmilliárdos fejlesztés ért révbe Ladányon

A jászladányi önkormányzat eredményesen pályázott a TOP Plusz keretében élhető települési környezet kialakítására. A nagyközség életében mérföldkőnek számító közel félmilliárd forint értékű fejlesztéseket még szeptember végén adták át.

Egy közel félmilliárdos projektet adtak át szeptember 26-án, pénteken Jászladányon. A fejlesztés a művelődési házat is érintette

Fotó: Pócs János facebook oldala

Félmilliárdos fejlesztéssel gazdagodott Jászladány

Az eseményről Pócs János országgyűlési képviselő számolt be közösségi oldalán.

- A beruházásnak köszönhetően megújult a József Attila Művelődési Ház és a mellette található játszótér, bővült és megszépült a Nemzeti Összetartozás Emlékpark, új forgalomlassító eszközök kerültek kihelyezésre, valamint egy modern okospark is létrejött – írta posztjában a politikus, köszönetet mondva mindenkinek, aki hozzájárult a pályázat sikeréhez. A projektátadón köszöntőt mondott Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere és Pócs János országgyűlési képviselő.