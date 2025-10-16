1 órája
Komoly fejlesztésekbe kezdtek a temetőben, sok pedig még hátra van – itt vannak a részletek
Közeledik a Mindenszentek és a Halottak napja. Az elkövetkező időszakban sokan keresik fel a szeretteik sírját, emlékhelyét. Nagy lesz a forgalom a szolnoki temetőben is, ahol a látogatók ebben az esztendőben több újdonsággal találkozhatnak. Fejlesztések a temetőben: cikkünkből most kiderült, mik ezek.
A régi dróthálós tárolók már a múltté. Új hulladékgyűjtők kerültek a szolnoki temetőbe. Mindezek mellett a területen kamerarendszer is működik, s új weboldalt is kap a létesítmény. Komoly fejlesztések a temetőben. Íme a részletek.
Ez év eleje óta az NHSZ cégcsoport látja el a szolnoki temető üzemeltetését. Az elmúlt időszakban számos fejlesztést valósítottak meg, amelyek célja a méltó környezet biztosítása, a fenntartható működés és a látogatók kényelmének növelése. A már megvalósult és a tervezett beruházásokról a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót az illetékesek.
Méltó környezet és fenntartható működés a cél
– A januárban történt átvétel óta számos fejlesztés történt, amiről, úgy gondoltuk, érdemes a lakosságot informálni. Azért, hogy a temető megítélése jobbá legyen, emelt műszaki tartalmat biztosítunk – hangsúlyozta tájékoztatójában Lits László.
Az NHSZ Zounok Zrt. ügyvezető igazgató beszámolt a részletekről is. Mint mondta: nyolcvan darab 770 literes edényzetet helyeztek ki a temetőben, új, száz százalékosan emissziós hulladékgyűjtő gépjármű dolgozik a területen, ezáltal a temetőlátogatáskor tisztább, rendezettebb területtel találkoznak a szolnokiak és az odaérkezők.
Megváltozik a belépés is, kamerás automata rendszert építettünk ki. Minden nap a portaszolgálat nyitja és zárja a kapukat, ha véletlenül valaki zárás után a temető területén marad, a megadott telefonszámra kell jelezni, s ki tud menni
– sorolta az ügyvezető.
Rámutatott: a fejlesztések nem állnak meg. Szeretnének a digitalizásció területén is előre lépni, weboldal készül a könnyebb tájékozódás érdekében és szeretnék a kamerarendszert bővíteni úgy, hogy a gépjármű behajtást is automatizálnák.
Gáspár István: vegyük észre a jót is!
A sajtótájékoztatón a Belvárosi Római Katolikus Plébánia vezető plébánosa arról szólt, hogy bizalommal indult a közös munka az NHSZ-szel.
– Én magam öt éve vagyok szolnoki lakos, s mondhatom: a szolnoki temető nagyon rendezett azokhoz képest, amikkel eddigi pályafutásom alatt láttam. Korábban is odafigyeltek rá. Amikor megtudtam, hogy átveszi a cég az üzemeltetést, örültem, hiszen tudtam, hogy amit ők a kezükbe vesznek a városban, annak mindig jó gazdái. Most láthatjuk az eredményt – emelte ki Gáspár István plébános atya.
Hozzátette: sajnos az emberi mentalitásunk olyan, hogy sokszor csak a hiányokat vesszük észre. Mint mondta, ő most kifejezetten kéri a szolnokiakat és a temetőbe érkezőket, hogy a jókat is vegyék észre.
Megújul a szolnoki temetőFotók: Mészáros János
Az építő kritika fontos, de a dicséret is jól esik
– tette hozzá végül a plébános, aki mindenkinek bensőséges, meghitt megemlékezést kívánt a Halottak napjára.
Fejlesztések a temetőben: ami már megvalósult
- Elektromos működtetésű kapuk telepítése a temető bejáratainál.
- Kamerarendszer kiépítése a biztonság növelése érdekében.
- 80 darab modern, 770 literes hulladékgyűjtő edény kihelyezése, a régi dróthálós tárolók felszámolása.
- Elektromos kukásautó beszerzése, új hulladékszállítási technológia bevezetése.
- Hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése a temetői és inert hulladékok elkülönített gyűjtésére.
- Zöldfelület-fenntartás korszerűsítése a műszaki tartalom növelésével.
Ezek a folyamatban lévő fejlesztések
- Temetői kutak felújítása.
- Automatizált beléptetőrendszer előkészítése.
- Weboldal fejlesztése, a látogatók tájékoztatásának javítása érdekében.
Tervezett hosszútávú fejlesztések
- A temető digitalizációja: digitális sírhelynyilvántartás és sírhelylekérdezés bevezetése.
- Kamerarendszer további bővítése.
- Korszerű illemhely kiépítése.
A fejlesztések célja, hogy a temető méltó, biztonságos és fenntartható környezetet biztosítson a hozzátartozók számára, miközben technológiai szempontból is lépést tart a kor követelményeivel.