Galériával, videóval

1 órája

Komoly fejlesztésekbe kezdtek a temetőben, sok pedig még hátra van – itt vannak a részletek

Címkék#lits lászló#NHSZ Mátra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft#temető#temetőfejlesztés#Gáspár István

Közeledik a Mindenszentek és a Halottak napja. Az elkövetkező időszakban sokan keresik fel a szeretteik sírját, emlékhelyét. Nagy lesz a forgalom a szolnoki temetőben is, ahol a látogatók ebben az esztendőben több újdonsággal találkozhatnak. Fejlesztések a temetőben: cikkünkből most kiderült, mik ezek.

Rimóczi Ágnes

A régi dróthálós tárolók már a múltté. Új hulladékgyűjtők kerültek a szolnoki temetőbe. Mindezek mellett a területen kamerarendszer is működik, s új weboldalt is kap a létesítmény. Komoly fejlesztések a temetőben. Íme a részletek.

Fejlesztések a temetőben Szolnokon
Fejlesztések a temetőben Szolnokon: új hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki, amiket elektromos kukásautóval ürítenek
Fotó: Mészáros János

Ez év eleje óta az NHSZ cégcsoport látja el a szolnoki temető üzemeltetését. Az elmúlt időszakban számos fejlesztést valósítottak meg, amelyek célja a méltó környezet biztosítása, a fenntartható működés és a látogatók kényelmének növelése. A már megvalósult és a tervezett beruházásokról a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót az illetékesek.

Méltó környezet és fenntartható működés a cél

– A januárban történt átvétel óta számos fejlesztés történt, amiről, úgy gondoltuk, érdemes a lakosságot informálni. Azért, hogy a temető megítélése jobbá legyen, emelt műszaki tartalmat biztosítunk – hangsúlyozta tájékoztatójában Lits László.

Az NHSZ Zounok Zrt. ügyvezető igazgató beszámolt a részletekről is. Mint mondta: nyolcvan darab 770 literes edényzetet helyeztek ki a temetőben, új, száz százalékosan emissziós hulladékgyűjtő gépjármű dolgozik a területen, ezáltal a temetőlátogatáskor tisztább, rendezettebb területtel találkoznak a szolnokiak és az odaérkezők.

Megváltozik a belépés is, kamerás automata rendszert építettünk ki. Minden nap a portaszolgálat nyitja és zárja a kapukat, ha véletlenül valaki zárás után a temető területén marad, a megadott telefonszámra kell jelezni, s ki tud menni

– sorolta az ügyvezető.

Rámutatott: a fejlesztések nem állnak meg. Szeretnének a digitalizásció területén is előre lépni, weboldal készül a könnyebb tájékozódás érdekében és szeretnék a kamerarendszert bővíteni úgy, hogy a gépjármű behajtást is automatizálnák.

Gáspár István: vegyük észre a jót is!

A sajtótájékoztatón a Belvárosi Római Katolikus Plébánia vezető plébánosa arról szólt, hogy bizalommal indult a közös munka az NHSZ-szel.

– Én magam öt éve vagyok szolnoki lakos, s mondhatom: a szolnoki temető nagyon rendezett azokhoz képest, amikkel eddigi pályafutásom alatt láttam. Korábban is odafigyeltek rá. Amikor megtudtam, hogy átveszi a cég az üzemeltetést, örültem, hiszen tudtam, hogy amit ők a kezükbe vesznek a városban, annak mindig jó gazdái. Most láthatjuk az eredményt – emelte ki Gáspár István plébános atya.

Hozzátette: sajnos az emberi mentalitásunk olyan, hogy sokszor csak a hiányokat vesszük észre. Mint mondta, ő most kifejezetten kéri a szolnokiakat és a temetőbe érkezőket, hogy a jókat is vegyék észre.

Megújul a szolnoki temető

Fotók: Mészáros János

Az építő kritika fontos, de a dicséret is jól esik

– tette hozzá végül a plébános, aki mindenkinek bensőséges, meghitt megemlékezést kívánt a Halottak napjára.

temető Szolnoki NHSZ
A temetői fejlesztésekről Gáspár István plébános és Lits László ügyvezető (NHSZ) tartott sajtótájékoztatót
Fotó: Mészáros János

Fejlesztések a temetőben: ami már megvalósult

  • Elektromos működtetésű kapuk telepítése a temető bejáratainál.
  • Kamerarendszer kiépítése a biztonság növelése érdekében.
  • 80 darab modern, 770 literes hulladékgyűjtő edény kihelyezése, a régi dróthálós tárolók felszámolása.
  • Elektromos kukásautó beszerzése, új hulladékszállítási technológia bevezetése.
  • Hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése a temetői és inert hulladékok elkülönített gyűjtésére.
  • Zöldfelület-fenntartás korszerűsítése a műszaki tartalom növelésével.

Ezek a folyamatban lévő fejlesztések

  • Temetői kutak felújítása.
  • Automatizált beléptetőrendszer előkészítése.
  • Weboldal fejlesztése, a látogatók tájékoztatásának javítása érdekében.

Tervezett hosszútávú fejlesztések

  • A temető digitalizációja: digitális sírhelynyilvántartás és sírhelylekérdezés bevezetése.
  • Kamerarendszer további bővítése.
  • Korszerű illemhely kiépítése.

A fejlesztések célja, hogy a temető méltó, biztonságos és fenntartható környezetet biztosítson a hozzátartozók számára, miközben technológiai szempontból is lépést tart a kor követelményeivel.

