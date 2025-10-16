Komoly fejlesztésekbe kezdtek a temetőben, sok pedig még hátra van – itt vannak a részletek

A régi dróthálós tárolók már a múltté. Új hulladékgyűjtők kerültek a szolnoki temetőbe. Mindezek mellett a területen kamerarendszer is működik, s új weboldalt is kap a létesítmény. Komoly fejlesztések a temetőben. Íme a részletek.

Fejlesztések a temetőben Szolnokon: új hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki, amiket elektromos kukásautóval ürítenek

Fotó: Mészáros János

Ez év eleje óta az NHSZ cégcsoport látja el a szolnoki temető üzemeltetését. Az elmúlt időszakban számos fejlesztést valósítottak meg, amelyek célja a méltó környezet biztosítása, a fenntartható működés és a látogatók kényelmének növelése. A már megvalósult és a tervezett beruházásokról a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót az illetékesek.

Méltó környezet és fenntartható működés a cél

– A januárban történt átvétel óta számos fejlesztés történt, amiről, úgy gondoltuk, érdemes a lakosságot informálni. Azért, hogy a temető megítélése jobbá legyen, emelt műszaki tartalmat biztosítunk – hangsúlyozta tájékoztatójában Lits László.

Az NHSZ Zounok Zrt. ügyvezető igazgató beszámolt a részletekről is. Mint mondta: nyolcvan darab 770 literes edényzetet helyeztek ki a temetőben, új, száz százalékosan emissziós hulladékgyűjtő gépjármű dolgozik a területen, ezáltal a temetőlátogatáskor tisztább, rendezettebb területtel találkoznak a szolnokiak és az odaérkezők.

Megváltozik a belépés is, kamerás automata rendszert építettünk ki. Minden nap a portaszolgálat nyitja és zárja a kapukat, ha véletlenül valaki zárás után a temető területén marad, a megadott telefonszámra kell jelezni, s ki tud menni

– sorolta az ügyvezető.

Rámutatott: a fejlesztések nem állnak meg. Szeretnének a digitalizásció területén is előre lépni, weboldal készül a könnyebb tájékozódás érdekében és szeretnék a kamerarendszert bővíteni úgy, hogy a gépjármű behajtást is automatizálnák.

Gáspár István: vegyük észre a jót is!

A sajtótájékoztatón a Belvárosi Római Katolikus Plébánia vezető plébánosa arról szólt, hogy bizalommal indult a közös munka az NHSZ-szel.

– Én magam öt éve vagyok szolnoki lakos, s mondhatom: a szolnoki temető nagyon rendezett azokhoz képest, amikkel eddigi pályafutásom alatt láttam. Korábban is odafigyeltek rá. Amikor megtudtam, hogy átveszi a cég az üzemeltetést, örültem, hiszen tudtam, hogy amit ők a kezükbe vesznek a városban, annak mindig jó gazdái. Most láthatjuk az eredményt – emelte ki Gáspár István plébános atya.