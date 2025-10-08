Felújításra készülnek: egy ideig még lezárva marad a szolnoki híd

Mint arról korábban beszámoltunk, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. balesetveszély miatt lezárta a Széchenyi városrészben található Aranyi Sándor úti fahidat. A korlátozás október 7-én, kedden lépett életbe, és a gyalogos, valamint a kerékpáros forgalmat is érinti.

A munkálatok pontos időtartamáról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás

Forrás: A Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

A lezárás célja, hogy megelőzzék az esetleges baleseteket, és biztosítsák a biztonságos közlekedést a város lakói számára. A lezárás ideje alatt a gyalogosok és kerékpárosok a mintegy 300 méterre lévő Lovas István úti hídon tudják megközelíteni a túloldalt. A lezárt fahidat valószínűleg felújítják, azonban a munkálatok pontos kezdéséről és várható befejezéséről egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás. A lezárás kapcsán hírportálunk megkereste a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-t. Amint választ kapunk kérdéseinkre, azonnal tájékoztatjuk olvasóinkat.