Nem mindennapi beruházás

1 órája

Pincétől a padlásig megújul – 100 milliós fejlesztés indul Karcagon

Címkék#Idősek Klubja#felújítás#munkálatok

Karcagon ismét látványos fejlesztés veszi kezdetét: a következő hónapokban teljes felújításon esik át egy városi intézmény, köszönhetően a 100 millió forintos támogatásnak

Daróczi Erzsébet

A karcagi önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően a következő hónapokban mintegy 100 millió forintból a pincétől a padlásig, kívül-belül megújul a Szabó József utcai Idősek Klubja, hiszen a födém és a homlokzat hőszigetelése mellett többek között megvalósul a nyílászáró csere, akadálymentesítés, festés, burkolatcsere, és az elektromos hálózat felújítása mellett napkollektor is kerül az épületre.

A felújítás célja, hogy korszerűbb, energiatakarékosabb és akadálymentesebb legyen az intézmény
Fotó: Daróczi Erzsébet

A kivitelezési munkálatokra vonatkozó vállalkozói szerződést a Városházán írta alá Szepesi Tibor polgármester Szilágyi Sándorral, a Szilágyi Tanácsadó Kft. ügyvezető tulajdonosával. A munkaterület napokon belül átadják, és elkezdődik a munka, amely a tervek szerint jövő nyárig tart. A klubba járó idősek jelenleg a Horváth Ferenc utcai Idősek Otthonában vannak.

Megújul a karcagi Idősek Klubja

Fotók: Daróczi Erzsébet

