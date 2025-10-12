1 órája
Pincétől a padlásig megújul – 100 milliós fejlesztés indul Karcagon
Karcagon ismét látványos fejlesztés veszi kezdetét: a következő hónapokban teljes felújításon esik át egy városi intézmény, köszönhetően a 100 millió forintos támogatásnak
A karcagi önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően a következő hónapokban mintegy 100 millió forintból a pincétől a padlásig, kívül-belül megújul a Szabó József utcai Idősek Klubja, hiszen a födém és a homlokzat hőszigetelése mellett többek között megvalósul a nyílászáró csere, akadálymentesítés, festés, burkolatcsere, és az elektromos hálózat felújítása mellett napkollektor is kerül az épületre.
A kivitelezési munkálatokra vonatkozó vállalkozói szerződést a Városházán írta alá Szepesi Tibor polgármester Szilágyi Sándorral, a Szilágyi Tanácsadó Kft. ügyvezető tulajdonosával. A munkaterület napokon belül átadják, és elkezdődik a munka, amely a tervek szerint jövő nyárig tart. A klubba járó idősek jelenleg a Horváth Ferenc utcai Idősek Otthonában vannak.
Fotók: Daróczi Erzsébet
