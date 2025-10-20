1 órája
Egy hely, ahol még a négyütemű fekvőtámasz is örömteli – átadták a Pálfy felújított tornatermét
Megújult a Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum tornaterme, mely egyebek mellett új sportpadlót kapott. Az önerőből megvalósított beruházás még a nyári szünetben elkezdődött, a munkálatok befejeződtek, a diákok azóta már felújított tornaterem padlóját „koptatják”. Hétfőn hivatalosan is átadták a megújult létesítményt.
Felújított tornaterem várja a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum diákjait. Immár öröm számukra a mozgás.
– Eltűnt a kopott, csúszós parketta, helyette modern borítást kapott a terem, a máladozó vakolat is múltté, szépen festett falak várják a sportoló diákokat. Egy ilyen helyen még a négyütemű fekvőtámaszt is vidáman csinálja a diák – hangzott el a hétfőn megtartott tornaterem-átadó ünnepségen a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikumban.
Ha négyütemű fekvőtámaszt nem is mutattak be a fiatalok, helyette röplabdák repültek a kezeik között. Így avatták fel hivatalosan az intézmény megújult tornatermét. Még a Szolnoki Szolnoki Szakképzési Centrum kancellára is labdát adogatott a gyerekeknek és egy kosárra dobással jelezte – a kosárlabdát köszönetképpen a diákoktól kapta –, hogy mennyire örömteli esemény ez a centrum életében.
A speciális padló alá új aljzatot is kellett készíteni
– Épületeink felújítása elég régen elkezdődött, hiszen a centrumok létrehozásával a Pálfy volt az első olyan épület, amelyet felújítottunk. Hőszigetelést kapott az épület és nyílászárókat is cseréltünk. Természetesen a belső felújítások is fontosak, ezért már korábban azt is elhatároztuk, hogy a tornaterem is megújul – emelte ki köszöntőjében Hicsó György.
Mint rámutatott: a felújítás során voltak nehézségek, a padló felszedésekor azzal szembesültek, hogy az alatta lévő réteget is meg kell újítani.
Egy modern, speciális burkolat került a padozatra, ami mintegy 8,5 millió forintba került. Kiemelte: szerencsére sikerült a további költségek fedezetét is megoldani.
Több mint negyvenéves a felújított tornaterem
Kalmár Andrea a Szolnoki Szakképzási Centrum főigazgatója megköszönte a diákok és pedagógusok türelmét, hogy a felújítás alatt megoldották a mozgást, a testnevelésórákat. Mint mondta: bizony minden iskolában szükség van egy megfelelő tornateremre, immár a Pálfyban ez adott.
Egy ilyen terem és a testnevelésórák nagyban hozzájárulnak az egészséges életmódhoz és segít a csapatépítésben is
– emelte ki Kalmár Andrea.
Megújult a Pálfy tornatermeFotók: Mészáros János
Surman Pál tagintézmény-vezető háláját fejezte ki a vezetőség felé, akik azonnal reagáltak a kérésére: fel kell újítani a 220 négyzetméteres tornatermüket.
– Ez a terem több mint negyven éves, és ezelatt alig esett át felújításon. A rengeteg foglalkozás, a még több diákcipő bizony megviselte az épületet. Ezzel a megújulással a jövő generációjának próbálunk utat mutatni, bízunk benne, hogy a jövőben is szép sporteredményeket érnek el a diákok, melyekhez itt tudnak felkészülni – emelte ki a tagintézmény-vezető.