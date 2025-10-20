Egy hely, ahol még a négyütemű fekvőtámasz is örömteli – átadták a Pálfy felújított tornatermét

Felújított tornaterem várja a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum diákjait. Immár öröm számukra a mozgás.

A felújított tornaterem kiváló helyszín a Pálfys fiatalok sportolásához. Még a kancellár is labdát ragadott

Fotó: Mészáros János

– Eltűnt a kopott, csúszós parketta, helyette modern borítást kapott a terem, a máladozó vakolat is múltté, szépen festett falak várják a sportoló diákokat. Egy ilyen helyen még a négyütemű fekvőtámaszt is vidáman csinálja a diák – hangzott el a hétfőn megtartott tornaterem-átadó ünnepségen a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikumban.

Ha négyütemű fekvőtámaszt nem is mutattak be a fiatalok, helyette röplabdák repültek a kezeik között. Így avatták fel hivatalosan az intézmény megújult tornatermét. Még a Szolnoki Szolnoki Szakképzési Centrum kancellára is labdát adogatott a gyerekeknek és egy kosárra dobással jelezte – a kosárlabdát köszönetképpen a diákoktól kapta –, hogy mennyire örömteli esemény ez a centrum életében.

A speciális padló alá új aljzatot is kellett készíteni

– Épületeink felújítása elég régen elkezdődött, hiszen a centrumok létrehozásával a Pálfy volt az első olyan épület, amelyet felújítottunk. Hőszigetelést kapott az épület és nyílászárókat is cseréltünk. Természetesen a belső felújítások is fontosak, ezért már korábban azt is elhatároztuk, hogy a tornaterem is megújul – emelte ki köszöntőjében Hicsó György.

Mint rámutatott: a felújítás során voltak nehézségek, a padló felszedésekor azzal szembesültek, hogy az alatta lévő réteget is meg kell újítani.

Egy modern, speciális burkolat került a padozatra, ami mintegy 8,5 millió forintba került. Kiemelte: szerencsére sikerült a további költségek fedezetét is megoldani.

Több mint negyvenéves a felújított tornaterem

Kalmár Andrea a Szolnoki Szakképzási Centrum főigazgatója megköszönte a diákok és pedagógusok türelmét, hogy a felújítás alatt megoldották a mozgást, a testnevelésórákat. Mint mondta: bizony minden iskolában szükség van egy megfelelő tornateremre, immár a Pálfyban ez adott.

Egy ilyen terem és a testnevelésórák nagyban hozzájárulnak az egészséges életmódhoz és segít a csapatépítésben is

– emelte ki Kalmár Andrea.