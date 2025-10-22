október 22., szerda

Lenyűgöző fénykiállítás

1 órája

Senki ne lepődjön meg, különös állatok bukkannak fel a Bagolyvár Vadasparkban

Címkék#Szolnok#Bagolyvár Vadaspark#fényinstalláció#NEFAG Zrt.

A Tisza–parti éjszakában ragyogó állatok kelnek életre. A fényállatok parkja különleges élménnyel várja a látogatókat.

Major Angéla

Szolnokon a Bagolyvár Vadaspark sötétjében rókák, medvék és szarvasok kelnek életre ragyogó fényekben. A NEFAG Fénypark – Fényállatok Parkja című lenyűgöző fénykiállítás több mint 70 installációval, 200 ezer izzóval és 6 kilométernyi fényfüzérrel varázsolja el a látogatókat egy igazi természetközeli fény–szafarira. 

A fényállatok parkja óriási élményt kínál mindewn korosztálynak
NEFAG Fénypark – Fényállatok Parkja című lenyűgöző fénykiállítás több mint 70 installációval várja a látogatókat 
Fotó: Mészáros János

Fényállatok parkja elevenedik meg

A kiállítás a DECOLED Story of Lights keretében valósul meg, ami illeszkedik a vadaspark környezetébe. Magyar István, a NEFAG Zrt. Vadgazdálkodási és Kommunikációs vezetőjétől megtudtuk, nem véletlen, hogy ezt a helyszínt választották.

Fényalagút a parkban
Fényalagút a parkban
Fotó: Mészáros János

A fényinstallációk főleg hazai fajokat ábrázolnak, mint a róka, medve, szarvas vagy bagoly, de néhány exotikusabb állatfaj is felbukkan, hogy még izgalmasabb legyen a szafari. Az ötlet abból született, hogy a NEFAG Zrt. szerette volna színesíteni a látnivalókat. 

NEFAG Fénypark – Fényállatok Parkja

Fotók: Mészáros János

– Láttuk, hogy ez egy nagyon alkalmas helyszín lesz – mondta Magyar István. Az egy hektáros területen a fényállatok főként a főbejáratnál és a főút vonalán lesznek láthatóak, így a látogatók fokozatosan pillanthatják meg a fényállatokat. 

Különleges fotópontok egészítik ki a park látványos kiállítását
Különleges fotópontok egészítik ki a park látványos kiállítását
Fotó: Mészáros János

A Bagolyvár Vadaspark október 24–től 17 és 21 óra között fényalagúttal és fotópontokkal kiegészítve várja a látogatókat.

 

