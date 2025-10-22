Senki ne lepődjön meg, különös állatok bukkannak fel a Bagolyvár Vadasparkban

Szolnokon a Bagolyvár Vadaspark sötétjében rókák, medvék és szarvasok kelnek életre ragyogó fényekben. A NEFAG Fénypark – Fényállatok Parkja című lenyűgöző fénykiállítás több mint 70 installációval, 200 ezer izzóval és 6 kilométernyi fényfüzérrel varázsolja el a látogatókat egy igazi természetközeli fény–szafarira.

NEFAG Fénypark – Fényállatok Parkja című lenyűgöző fénykiállítás több mint 70 installációval várja a látogatókat

Fotó: Mészáros János

Fényállatok parkja elevenedik meg

A kiállítás a DECOLED Story of Lights keretében valósul meg, ami illeszkedik a vadaspark környezetébe. Magyar István, a NEFAG Zrt. Vadgazdálkodási és Kommunikációs vezetőjétől megtudtuk, nem véletlen, hogy ezt a helyszínt választották.

Fényalagút a parkban

Fotó: Mészáros János

A fényinstallációk főleg hazai fajokat ábrázolnak, mint a róka, medve, szarvas vagy bagoly, de néhány exotikusabb állatfaj is felbukkan, hogy még izgalmasabb legyen a szafari. Az ötlet abból született, hogy a NEFAG Zrt. szerette volna színesíteni a látnivalókat.