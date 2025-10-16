október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségügy

2 órája

Fertőző májgyulladás: nem szabad Szolnokon csapvizet inni? – itt a vízmű válasza

Címkék#csapvíz#ivóvíz#májgyulladás

Cáfolja a közösségi médiában terjedő hírt a vízmű: biztonsággal fogyasztható az ivóvíz Szolnokon. Mindezt azokra a híresztelésekre reagálva közölték, amelyek szerint fertőző májgyulladás miatt embereket vittek volna kórházba Szolnokról, továbbá hogy emiatt ihatatlan lenne a csapvíz a vármegyeszékhelyen.

Rózsa Róbert

Csütörtökön kapott lábra a közösségi médiában a híresztelés, hogy többen kórházba kerültek Szolnokról egy súlyos betegség miatt. Egy helyi ügyekkel foglalkozó csoportban azt írták, fertőző májgyulladás miatt négy embert, szállítottak el az Attila utcából. A vélelem szerint az ivóvíz okozta a betegséget. Ezért – szerintük – csak forralt, palackozott vagy artézi vizet szabad inni. Azt is írták – háziorvosokra hivatkozva –, hogy más utcákban is fennállhat a probléma, az ügyben a járványügy nyomoz.

fertőző májgyulladás, szolnok, betegség, járvány, kormányhivatal, hepatitisz
Biztonsággal lehet ivóvizet fogyasztani Szolnokon a vízmű szerint. A minap olyan hírek kaptak szárnyra, amelyek szerint fertőző májgyulladás miatt emberek kerültek kórházba, és csak forralt vagy palackozott vizet szabad inni
Fotó: Kuklis István/ Délmagyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Fertőző májgyulladás lenne Szolnokon?

Mivel a hír maga is járványszerűen terjedt a közösségi médiában, megkérdeztük a hatóságot, valóban intézkednek-e az ügyben. Amint választ kapunk, közöljük.

Ihatatlan a csapvíz Szolnokon? – cáfolt a vízmű

Az ügyben csütörtökön a Tiszamenti Regionális Vízművek közleményt adott ki, amelyben kiemelték, biztonsággal iható Szolnok ivóvize.

Mint írták, több megalapozatlan bejegyzés is megjelent a közösségi médiában a szolnoki ivóvíz minőségével kapcsolatosan. A valóság viszont az, hogy a szolnoki ivóvíz biztonsággal fogyasztható, vizsgálati eredményeik szerint minden tekintetben megfelel az ivóvíz minőségére vonatkozó szigorú előírásoknak.

Hangsúlyozták, társaságuk jogszabályban rögzített kötelezettségeinek eleget téve rendszeresen végez vízminőség-vizsgálatot. Szakembereik ahogyan eddig, úgy a jövőben is fokozott figyelemmel és rendszerességgel ellenőrzik a csapvíz minőségét annak érdekében, hogy ellátási területükön mindenki továbbra is jó minőségű, biztonságos ivóvizet fogyaszthasson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu