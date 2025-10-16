Fertőző májgyulladás: nem szabad Szolnokon csapvizet inni? – itt a vízmű válasza

Csütörtökön kapott lábra a közösségi médiában a híresztelés, hogy többen kórházba kerültek Szolnokról egy súlyos betegség miatt. Egy helyi ügyekkel foglalkozó csoportban azt írták, fertőző májgyulladás miatt négy embert, szállítottak el az Attila utcából. A vélelem szerint az ivóvíz okozta a betegséget. Ezért – szerintük – csak forralt, palackozott vagy artézi vizet szabad inni. Azt is írták – háziorvosokra hivatkozva –, hogy más utcákban is fennállhat a probléma, az ügyben a járványügy nyomoz.

Biztonsággal lehet ivóvizet fogyasztani Szolnokon a vízmű szerint. A minap olyan hírek kaptak szárnyra, amelyek szerint fertőző májgyulladás miatt emberek kerültek kórházba, és csak forralt vagy palackozott vizet szabad inni

Fotó: Kuklis István/ Délmagyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Fertőző májgyulladás lenne Szolnokon?

Mivel a hír maga is járványszerűen terjedt a közösségi médiában, megkérdeztük a hatóságot, valóban intézkednek-e az ügyben. Amint választ kapunk, közöljük.

Ihatatlan a csapvíz Szolnokon? – cáfolt a vízmű

Az ügyben csütörtökön a Tiszamenti Regionális Vízművek közleményt adott ki, amelyben kiemelték, biztonsággal iható Szolnok ivóvize.

Mint írták, több megalapozatlan bejegyzés is megjelent a közösségi médiában a szolnoki ivóvíz minőségével kapcsolatosan. A valóság viszont az, hogy a szolnoki ivóvíz biztonsággal fogyasztható, vizsgálati eredményeik szerint minden tekintetben megfelel az ivóvíz minőségére vonatkozó szigorú előírásoknak.

Hangsúlyozták, társaságuk jogszabályban rögzített kötelezettségeinek eleget téve rendszeresen végez vízminőség-vizsgálatot. Szakembereik ahogyan eddig, úgy a jövőben is fokozott figyelemmel és rendszerességgel ellenőrzik a csapvíz minőségét annak érdekében, hogy ellátási területükön mindenki továbbra is jó minőségű, biztonságos ivóvizet fogyaszthasson.