Vérrák

2 órája

Tiszaföldváron most mindenki az öt hónapos Dominikért küzd, a Tűzoltó utcai kórteremből üzent az édesanya

Címkék#Dominik#leukémia#összefogás

A Tűzoltó utcai Gyermekklinikán ápolják a tiszaföldvári kisfiút, akinél akut limfoid leukémiát diagnosztizáltak. Édesanyja őszintén mesélt a jelenlegi helyzetről, a város pedig „Fogjunk össze Dominikért” felhívással gyűjt a gyógyulásáért.

Major Angéla

Mindössze öt hónapos, mégis napok óta az életéért küzd Budapesten a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán Balázs Dominik, a tiszaföldvári kisfiú. A család két hónapja él állandó küzdelemben – az édesanya a kórházban, az édesapa otthon a két nagyobb gyermekkel. A diagnózis: akut limfoid leukémia. A kezelés hosszú hónapokig tarthat, a család pedig most közösségi összefogást kér, mert anyagilag és lelkileg is a végsőkig kimerültek. A helyi lakók "Fogjunk össze Dominikért" felhívással indítottak adománygyűjtést a kisfiú gyógyulása érdekében. A küzdelmükről Balázsné Kozák Tünde, Dominik édesanyja mesélt hírportálunknak.

Fotó: Beküldött / Balázsné Kozák Tünde

Fogjunk össze Dominikért

– Augusztus 27–én lila foltos volt Dominik lába, ekkor vittük orvoshoz Abonyba. A háziorvosunk, dr. Imreh Zsuzsanna azonnal felismerte, hogy nagy a baj, és sajnos a vérvétel kimutatta, hogy a fehérvérsejtszáma jóval magasabb a határértéknél. Azonnal intézkedtek, mentőt hívtak, és még aznap a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára kerültünk – idézte fel a kezdeteket az édesanya, Balázsné Kozák Tünde.

Azóta szinte megszakítás nélkül kórház, szorongás és várakozás tölti ki napjaikat. Dominik több kemoterápián van túl, kétszer került intenzív osztályra, először szepszis, most pedig egy újabb fertőzés miatt.

Két hete intenzíven vagyunk. Domi jelenleg plazmát, vért és trombocitát kap. Nagyon aranyosak és rendesek az orvosok és a nővérek, mindent megtesznek Dominikért, és az összes bent fekvő gyermekért. Meggyógyítják őt, ebben bízunk minden nap

– mondta az édesanya.

Fotó: Beküldött / Balázsné Kozák Tünde

A kezelések azonban még hosszú hónapokig tartanak. Ha sikerül az állapotát stabilizálni, Dominik visszakerül a hematológiára, majd immunterápiát kap. Ezután 4 napra hazaengedik, de a szívéhez vezetett centrális kanülön keresztül otthon is kap infúziót, majd újra vissza kell járni Budapestre. Ez a körforgás akár jövő májusig is eltarthat.

Mindeközben a család élete nem állhat meg, hiszen Dominiknak van egy 7 éves bátyja, és egy 12 éves nővére, akikkel most az édesapa, Balázs István valamint anyai részről a nagyszülők tartják otthon a frontot, és várják haza a kisfiút.

– Mindez nagyon nehéz. Egy keresetből élünk, én két hónapja itt vagyok a kórházban. Hetente kétszer hazaküldöm a szennyest, a tiszta ruhával persze sok-sok ennivalót is hoznak vissza, de ez mindenkinek nagyon megterhelő. Ráadásul tömegközlekedést nem használhatunk a fertőzésveszély miatt, így csak saját autóval közlekedhetünk, ami rengeteg plusz költséget jelent. Éppen ezért minden segítség számít – tette hozzá Tünde.

Egy város fogott össze

Dominik története lavinaként söpört végig Tiszaföldváron. A helyiek nem nézték tétlenül, hogy egy kisgyermek élete múlik azon, van–e elég anyagi és lelki erő. A család segítése érdekében:

  • több üzletben adománygyűjtő dobozok jelentek meg;
  • különböző tárgyakra liciteket indítottak;
  • ruhákat, élelmiszert, pelenkát gyűjtenek, és már REpon-gyűjtéssel is lehet támogatni a családot.

Mindeközben megható tempóban terjednek a közösségi oldalon a megosztások. A lakosok egymásnak adják tovább a hírt, a „Fogjunk össze Dominikért!” felhívásból pedig mára valódi közösségi mozgalom lett.

Fotó: Beküldött / Balázsné Kozák Tünde

Mindez óriási segítség, azonban a családot újabb csapás érte. Tönkrement a gázkazánjuk, így a tél közeledtével a fűtés is bizonytalanná vált, ezért sürgős eszköz– és anyagi támogatásra is szükségük van.

Dominik gyógyulását, és a családot többféle módon lehet segíteni

  • Pénzbeli támogatás: Balázs István, OTP Bank 11773456–02005245–00000000;
  • Tárgyi felajánlás, mint ruha, élelmiszer, pelenka, háztartási eszközök, melyeket a család és a helyi segítők is fogadnak és összegyűjtenek.
  • REpont felajánlás

A tiszaföldváriak példás összefogása már elindult, de a küzdelem hosszú lesz, és minden támogatás számít. Dominiknak most az idő, a szakértelem és az emberség mellett a közösség erejére is szüksége van.

 

 

