Tiszaföldváron most mindenki az öt hónapos Dominikért küzd, a Tűzoltó utcai kórteremből üzent az édesanya

Mindössze öt hónapos, mégis napok óta az életéért küzd Budapesten a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán Balázs Dominik, a tiszaföldvári kisfiú. A család két hónapja él állandó küzdelemben – az édesanya a kórházban, az édesapa otthon a két nagyobb gyermekkel. A diagnózis: akut limfoid leukémia. A kezelés hosszú hónapokig tarthat, a család pedig most közösségi összefogást kér, mert anyagilag és lelkileg is a végsőkig kimerültek. A helyi lakók "Fogjunk össze Dominikért" felhívással indítottak adománygyűjtést a kisfiú gyógyulása érdekében. A küzdelmükről Balázsné Kozák Tünde, Dominik édesanyja mesélt hírportálunknak.

Fotó: Beküldött / Balázsné Kozák Tünde

– Augusztus 27–én lila foltos volt Dominik lába, ekkor vittük orvoshoz Abonyba. A háziorvosunk, dr. Imreh Zsuzsanna azonnal felismerte, hogy nagy a baj, és sajnos a vérvétel kimutatta, hogy a fehérvérsejtszáma jóval magasabb a határértéknél. Azonnal intézkedtek, mentőt hívtak, és még aznap a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára kerültünk – idézte fel a kezdeteket az édesanya, Balázsné Kozák Tünde.

Azóta szinte megszakítás nélkül kórház, szorongás és várakozás tölti ki napjaikat. Dominik több kemoterápián van túl, kétszer került intenzív osztályra, először szepszis, most pedig egy újabb fertőzés miatt.

Két hete intenzíven vagyunk. Domi jelenleg plazmát, vért és trombocitát kap. Nagyon aranyosak és rendesek az orvosok és a nővérek, mindent megtesznek Dominikért, és az összes bent fekvő gyermekért. Meggyógyítják őt, ebben bízunk minden nap

– mondta az édesanya.

A kezelések hosszú hónapokig tartanak

Fotó: Beküldött / Balázsné Kozák Tünde

A kezelések azonban még hosszú hónapokig tartanak. Ha sikerül az állapotát stabilizálni, Dominik visszakerül a hematológiára, majd immunterápiát kap. Ezután 4 napra hazaengedik, de a szívéhez vezetett centrális kanülön keresztül otthon is kap infúziót, majd újra vissza kell járni Budapestre. Ez a körforgás akár jövő májusig is eltarthat.

Mindeközben a család élete nem állhat meg, hiszen Dominiknak van egy 7 éves bátyja, és egy 12 éves nővére, akikkel most az édesapa, Balázs István valamint anyai részről a nagyszülők tartják otthon a frontot, és várják haza a kisfiút.