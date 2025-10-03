Új fogorvosi rendelővel és panoráma röntgennel is bővül az ellátás

Mezőtúron új helyszínen indult a fogorvosi ellátás. A Petőfi utca 56. szám alatt kialakított rendelő a korábbi Kézműves Ház belső átalakításával és új berendezéssel jött létre. A 3. számú körzet fogorvosa, dr. Batári Zsófia csütörtöktől fogadja a pácienseket – osztotta meg a hírt Szűcs Dániel polgármester is.

Új, modern rendelőben zajlik tovább a fogorvosi ellátás Mezőtúron

Forrás: facebook.com / Szűcs Dániel

Bár a mezőtúriak körében korábban volt némi ellenérzés amiatt, hogy a Kézműves Ház teljesen más funkcióval működik tovább, annak bizonyára mindenki örülni fog, hogy egy sajgó foggal már egy teljesen megújult, minden szempontból modern rendelőben fogadják a jövőben.

Csütörtöktől egyelőre dr. Batári Zsófia fogorvoshoz fordulhatnak panaszaikkal, aki körzetes ellátásban fogadja a pácienseket, október végétől azonban elindul dr. Kerekes Attila magánrendelése is. A harmadik helyiségben egy szakrendelés kap majd helyet, arról egyelőre folynak az egyeztetések. Az önkormányzat egy panoráma röntgent is beszerzett, melyet a mezőtúri kórházban üzemelnek majd be.

Szűcs Dániel kiemelte: a két fogorvos kölcsönösen fogja segíteni egymás munkáját, így szükség esetén biztosítani tudják a folyamatos ellátást Mezőtúron, hogy senkinek ne kelljen sokáig szenvednie fogfájástól.

Hogy ki melyik körzetbe tartozik, és melyik fogorvos mikor rendel, arról ezen a linket talál tájékoztatást.