Zsúfoltságra számítanak a temetőnél: ezt kéri a polgárőrség az autósoktól

Október 31-től november 2-ig forgalmirend-változás lép életbe a Temető utcában és környékén Jánoshidán.

Fotó: Huszár Márk / Forrás: MV archív

Péntektől forgalmirend-változás lép életbe

A helyi polgárőrség tájékoztatása szerint a Széchenyi utca felől a Temető út egyirányú lesz. A Temető úton csak a temető nagykapujáig lehet kétirányba közlekedni. A Temető nagykapujától a Széchenyi utca felé tilos lesz behajtani – figyelmeztetett a polgárőrség. Arra kérik a temetőhöz gépjárművel érkezőket, hogy figyeljenek a forgalmirend-változásra, zsúfoltság esetén türelmes és fegyelmezett magatartással segítsék az ott közlekedőket.