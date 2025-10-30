október 30., csütörtök

Változik a közlekedés

40 perce

Zsúfoltságra számítanak a temetőnél: ezt kéri a polgárőrség az autósoktól

Címkék#Temető út#forgalmirend#polgárőrség#autósok

A biztonságosabb közlekedés érdekében a Jánoshidai Polgárőr Egyesület is készül Mindenszentekre és Halottak napjára. A temető környékét érintő forgalmirend-változásról a település közösségi oldalán tájékoztattak.

Illés Anita

Október 31-től november 2-ig forgalmirend-változás lép életbe a Temető utcában és környékén Jánoshidán. 

Itt lesz forgalmirend-változás
A Temető utcában és környékén forgalmirend-változásra kell számítani Jánoshidán.
Fotó: Huszár Márk / Forrás: MV archív

Péntektől forgalmirend-változás lép életbe 

A helyi polgárőrség tájékoztatása szerint a Széchenyi utca felől a Temető út egyirányú lesz. A Temető úton csak a temető nagykapujáig lehet kétirányba közlekedni. A Temető nagykapujától a Széchenyi utca felé tilos lesz behajtani – figyelmeztetett a polgárőrség. Arra kérik a temetőhöz gépjárművel érkezőket, hogy figyeljenek a forgalmirend-változásra, zsúfoltság esetén türelmes és fegyelmezett magatartással segítsék az ott közlekedőket. 

