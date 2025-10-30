Szolnok letörte a frizura inflációt, a helyi fodrászok csak mosolyognak a felmérésen

Egy frizuraajánló alkalmazás adatelemzése szerint a 2020-2021-es időszakhoz képest most 4,3 százalékkal kevesebb azoknak a nőknek az aránya, akik legalább háromhavonta felkeresik a fodrászukat. Ennek kapcsán három szolnoki szalont is megkerestünk, hogy náluk is érezhető-e az említett frizura infláció.

Valóban itt a frizura infláció? Mit csinál jobban az, aki nem érzi a visszaesést?

Valóban itt a frizura infláció kora?

Egy 46 ezer fővel készült felmérés szerint sokan már csak a különleges alkalmakkor járnak hajszobrászhoz, és újra hódit az otthoni hajfestés is. Sokan ma már előnyben részesítik a természetesebb fazonú és színű hajat, ami kevesebb gondoskodást – vagyis fodrászhoz járást – igényel. Az okok között elsősorban azt emelik ki, hogy 2020 óta 40-50 százalékkal nőttek a szalonok árai.

Ennek azonban némileg ellentmondanak azok a vélemények, amelyet hírportálunk gyűjtött be három Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei fodrászszalonból. Úgy néz ki, a szolnoki fodrászok árai vagy nem olyan vészesek, vagy valami mást csinálnak jól.

Valahol semmiféle visszaesést nem éreznek

– Olvastam én is egy fővárosi Facebook-csoportban, hogy több fodrász is panaszkodott amiatt, hogy visszaesett a forgalom. Nekem személyesen az október kicsit gyengébb szokott lenni az őszi szünet miatt, de ezen kívül mi itt egyáltalán nem érzékeljük, hogy bármilyen visszaesés lenne.

A novemberi és decemberi naptár például tele van

– osztotta meg tapasztalatát Gál-Paulusz Zsuzsanna, a Lazzaro Szépségház egyik fodrásza.

Hasonlóan pozitív a helyzet a Rákócziújfaluban található Glamour Szalonban is. A tulajdonos, Vakulya Anita elmondása szerint náluk olyan stabil a vendégkör, hogy egyáltalán nem érzékelnek semmilyen visszaesést.

– Olyan állandó vendégkörünk van, akik úgy látszik minden körülmények között hűek és szeretnek ide járni. Ez egyébként a Covid idején is így volt, úgyhogy mi akkor sem és most sem panaszkodhatunk – mesélte.

Az új szalon is jól teljesít

Kíváncsiak voltunk, hogy mi lehet a helyzet egy olyan fodrászszalon esetében, amelyiknek nincs évek alatt felépített vendégköre.