Tényleg van frizura infláció?

1 órája

Szolnok letörte a frizura inflációt, a helyi fodrászok csak mosolyognak a felmérésen

Egy felmérés szerint a fodrászok látogatottsága a koronavírus sújtotta időket idézi. Egy 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló kutatás szerint frizura infláció zajlik napjainkban. Mit mondanak erről a szolnoki fordászok? Valóban ekkora a baj?

Avar Vanda

Egy frizuraajánló alkalmazás adatelemzése szerint a 2020-2021-es időszakhoz képest most 4,3 százalékkal kevesebb azoknak a nőknek az aránya, akik legalább háromhavonta felkeresik a fodrászukat. Ennek kapcsán három szolnoki szalont is megkerestünk, hogy náluk is érezhető-e az említett frizura infláció.

frizura infláció 
Valóban itt a frizura infláció? Mit csinál jobban az, aki nem érzi a visszaesést?
Fotó: Gettyimages.com

Valóban itt a frizura infláció kora?

Egy 46 ezer fővel készült felmérés szerint sokan már csak a különleges alkalmakkor járnak hajszobrászhoz, és újra hódit az otthoni hajfestés is. Sokan ma már előnyben részesítik a természetesebb fazonú és színű hajat, ami kevesebb gondoskodást – vagyis fodrászhoz járást – igényel. Az okok között elsősorban azt emelik ki, hogy 2020 óta 40-50 százalékkal nőttek a szalonok árai. 

Ennek azonban némileg ellentmondanak azok a vélemények, amelyet hírportálunk gyűjtött be három Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei fodrászszalonból. Úgy néz ki, a szolnoki fodrászok árai vagy nem olyan vészesek, vagy valami mást csinálnak jól.

Valahol semmiféle visszaesést nem éreznek

– Olvastam én is egy fővárosi Facebook-csoportban, hogy több fodrász is panaszkodott amiatt, hogy visszaesett a forgalom. Nekem személyesen az október kicsit gyengébb szokott lenni az őszi szünet miatt, de ezen kívül mi itt egyáltalán nem érzékeljük, hogy bármilyen visszaesés lenne. 

A novemberi és decemberi naptár például tele van

– osztotta meg tapasztalatát Gál-Paulusz Zsuzsanna, a Lazzaro Szépségház egyik fodrásza.

Hasonlóan pozitív a helyzet a Rákócziújfaluban található Glamour Szalonban is. A tulajdonos, Vakulya Anita elmondása szerint náluk olyan stabil a vendégkör, hogy egyáltalán nem érzékelnek semmilyen visszaesést.

–  Olyan állandó vendégkörünk van, akik úgy látszik minden körülmények között hűek és szeretnek ide járni. Ez egyébként a Covid idején is így volt, úgyhogy mi akkor sem és most sem panaszkodhatunk – mesélte.

Az új szalon is jól teljesít

Kíváncsiak voltunk, hogy mi lehet a helyzet egy olyan fodrászszalon esetében, amelyiknek nincs évek alatt felépített vendégköre.

A Széchenyi városrészben található Figaró Fodrászat alig 4 hónapja nyitott újra, miután tulajdonosai másfél évtized után hazatértek Londonból. Mint kiderült, nem hogy döcögne, de szerencsére robog a biznisz.

– Én abszolút nem panaszkodom, folyamatosan emelkedik a vendégköröm. Nem tudok nagyon viszonyítani, mert csak 4 hónapja vagyunk nyitva, de a szeptembert októberhez viszonyítva már most több vendég jött be az üzletbe, szóval nálunk javulást mutat – válaszolta kérdésünkre Papp Tamás, aki hozzátette, ebben azért szerepet játszhat az is, hogy nem csak a régi vendégek térnek vissza hozzájuk, hanem azok is bejönnek, akiknek őket ajánlják.

Hírportálunk kutatása ugyan messze elmarad a 46 ezer nőt érintő felmérésétől, de elsőre úgy látszik: nem mindenkit érint súlyosan a frizura infláció. De az is lehet, hogy a vármegye fodrászai valamit jobban csinálnak.

 

