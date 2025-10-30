14 perce
Szolnok letörte a frizura inflációt, a helyi fodrászok csak mosolyognak a felmérésen
Egy felmérés szerint a fodrászok látogatottsága a koronavírus sújtotta időket idézi. Egy 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló kutatás szerint frizura infláció zajlik napjainkban. Mit mondanak erről a szolnoki fordászok? Valóban ekkora a baj?
Egy frizuraajánló alkalmazás adatelemzése szerint a 2020-2021-es időszakhoz képest most 4,3 százalékkal kevesebb azoknak a nőknek az aránya, akik legalább háromhavonta felkeresik a fodrászukat. Ennek kapcsán három szolnoki szalont is megkerestünk, hogy náluk is érezhető-e az említett frizura infláció.
Valóban itt a frizura infláció kora?
Egy 46 ezer fővel készült felmérés szerint sokan már csak a különleges alkalmakkor járnak hajszobrászhoz, és újra hódit az otthoni hajfestés is. Sokan ma már előnyben részesítik a természetesebb fazonú és színű hajat, ami kevesebb gondoskodást – vagyis fodrászhoz járást – igényel. Az okok között elsősorban azt emelik ki, hogy 2020 óta 40-50 százalékkal nőttek a szalonok árai.
Ennek azonban némileg ellentmondanak azok a vélemények, amelyet hírportálunk gyűjtött be három Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei fodrászszalonból. Úgy néz ki, a szolnoki fodrászok árai vagy nem olyan vészesek, vagy valami mást csinálnak jól.
Valahol semmiféle visszaesést nem éreznek
– Olvastam én is egy fővárosi Facebook-csoportban, hogy több fodrász is panaszkodott amiatt, hogy visszaesett a forgalom. Nekem személyesen az október kicsit gyengébb szokott lenni az őszi szünet miatt, de ezen kívül mi itt egyáltalán nem érzékeljük, hogy bármilyen visszaesés lenne.
A novemberi és decemberi naptár például tele van
– osztotta meg tapasztalatát Gál-Paulusz Zsuzsanna, a Lazzaro Szépségház egyik fodrásza.
Hasonlóan pozitív a helyzet a Rákócziújfaluban található Glamour Szalonban is. A tulajdonos, Vakulya Anita elmondása szerint náluk olyan stabil a vendégkör, hogy egyáltalán nem érzékelnek semmilyen visszaesést.
– Olyan állandó vendégkörünk van, akik úgy látszik minden körülmények között hűek és szeretnek ide járni. Ez egyébként a Covid idején is így volt, úgyhogy mi akkor sem és most sem panaszkodhatunk – mesélte.
Az új szalon is jól teljesít
Kíváncsiak voltunk, hogy mi lehet a helyzet egy olyan fodrászszalon esetében, amelyiknek nincs évek alatt felépített vendégköre.
A Széchenyi városrészben található Figaró Fodrászat alig 4 hónapja nyitott újra, miután tulajdonosai másfél évtized után hazatértek Londonból. Mint kiderült, nem hogy döcögne, de szerencsére robog a biznisz.
– Én abszolút nem panaszkodom, folyamatosan emelkedik a vendégköröm. Nem tudok nagyon viszonyítani, mert csak 4 hónapja vagyunk nyitva, de a szeptembert októberhez viszonyítva már most több vendég jött be az üzletbe, szóval nálunk javulást mutat – válaszolta kérdésünkre Papp Tamás, aki hozzátette, ebben azért szerepet játszhat az is, hogy nem csak a régi vendégek térnek vissza hozzájuk, hanem azok is bejönnek, akiknek őket ajánlják.
Hírportálunk kutatása ugyan messze elmarad a 46 ezer nőt érintő felmérésétől, de elsőre úgy látszik: nem mindenkit érint súlyosan a frizura infláció. De az is lehet, hogy a vármegye fodrászai valamit jobban csinálnak.
