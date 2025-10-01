Ez a kis eszköz hatékonyabbá teszi a fűtést – mutatjuk, melyik jászkunsági üzletekben veheti meg

Amit most piacra dob a Lidl, a fűtési szezon igazi sztárjává válhat majd. A radiátorfűtés-erősítő ventilátor egy egyszerű és okos készülék, amivel megnövelhető a fűtőtest ereje, hatékonysága.

A fűtési szezon egyik fontos kérdése: hogyan tehetjük hatékonyabbá a fűtést. Ez most megvalósulhat

Forrás: illusztráció / Shutterstock

– Időnként úgy érezzük, mintha nem is fűtenének a radiátorok a lakásunkban. Pedig nincs előtte függöny, nem takarja el semmi. Így igazán felkeltette az érdeklődésünket az az eszköz, amit a Lidl akciós újságban láttunk – mesélte egy szolnoki családanya.

A radiátorfűtés-erősítő ventilátor, az az egyszerű, de okos készülék, ami a fűtési szezon slágerterméke lehet. Ahogy a Mindmegette cikkében olvasható: ehhez hasonló terméket még nem is láttunk korábban, de állítólag képes megsokszorozni a fűtőtest erejét és hatékonyságát, így akár a fűtésszámlán is spórolhatunk a használatával.

A fűtési szezon slágere lehet ez az eszköz

– Az újfajta radiátorok ugyanúgy meleg vizet keringetnek, mint a régi, masszív darabok, de már más a formájuk. Épp ezekhez találták ki azt az erősítőventilátort, amivel a meleget hatékonyabban tudjuk bejuttatni a lakás levegőjébe. A légmozgást segíthetjük, sőt fel is erősíthetjük egy ventilátor segítségével – írja a Mindmegette.hu.

Így használjuk és így hat a ventilátor

A radiátor külső borítására felhelyezhető, mágneses termosztáttal rendelkezik. Három darab ventilátorból áll, ezekben egyenként hét darab rotorlapát található. Négy darab mágnessel rendelkezik a könnyű rögzítéshez. A teljesítménye körülbelül 0,55 W.