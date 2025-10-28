Családi program Kisújszálláson: madarak, amikre a tenyésztők büszkébbek, mint az autójukra

Ötvenedik születésnapját ünnepli a kisújszállási galambtenyésztő egyesület, és ebből nem sima tortázás lesz, hanem galambshow: a kisújszállási galambkiállítás november 7–8-án költözik be a Művelődési Házba, a látogatók előtt pedig november 8-án nyílnak meg a kapuk. A szervezők azt ígérik, itt most tényleg mindenkiből lehet „galambszakértő”, az óvodástól a nagypapáig. A galambkiállítás Kisújszálláson mindenkinek szól, az egészen amatőröktől a profi tenyésztőkig.

A galambkiállítás Kisújszálláson ritka pillanatokat is kínál

Forrás: Helló, Kisúj Facebook-oldal

A galambkiállítás Kisújszálláson a szováti kék fajtát sem nélkülözheti

És hogy miért érdemes beülni a családdal akár egy péntek délutánra is? Például azért, mert élőben látható lesz a szováti kék – ez egy magyar tenyésztésű galambfajta, amelyet Hajdúszovát környékén alakítottak ki az 1970-es, ’80-as években postagalambok és king jellegű, erőteljes testű galambok keresztezésével – olvasható a Mgksz.hu oldalán. A szováti kék robusztus, telt mellű, erős csőrű, narancsvörös szemű galamb, a hímek akár 700–900 grammot is elérhetnek, vagyis nem az a klasszikus „városi dúcetetős galamb”, hanem egy kifejezetten impozáns, izmos díszgalamb.

A monori keringő sem hiányozhat a kiállításról

Ugyanígy ott lesz a monori keringő is, ami a galambászok között körülbelül olyan, mint a veterán autósoknál az áhított ritkaság. A monori keringőt eredetileg az Alföldön tenyésztették ki úgy, hogy kifejezetten mutatós, dús tollazatú, mégis jól repülő, hűséges („dúghű”) madár legyen. Ez egy közepesnél kisebb, zömök testű, élénk, de nyugodt vérmérsékletű fajta, jellegzetes fejdísszel (fésűvel), és különleges rajzolattal a tollazatán. A fajta az 1990-es évek végére önálló magyar fajtaként lett elismerve, és ma is az egyik büszkesége a hazai díszgalamb-tenyésztésnek, írta meg a Magyar Nemzet.

A tenyésztők minden kérdésre válaszolnak

A kiállítás különlegessége, hogy nem csak „szépek a galambok, menjünk tovább”-jelleggel lehet végigsétálni a sorok között. A tenyésztők tényleg ott lesznek, mesélnek, mutatják, hogy mitől értékes egy tollrajz, hogy mit jelent az, ha egy madár „szívhátú”, és hogy miért számít rangnak az, ha egy-egy vonalat valaki évtizedek óta tisztán visz tovább. A monori keringő például kifejezetten magyar fajta, amiért rajonganak a hazai galambász körökben, mert egyszerre dekoratív és szapora, és a fiókáit általában dajkagalamb nélkül is felneveli.

A kisújszállási 50. Jubileumi Kiállításon élőben lehet megnézni, mit jelent az, amikor valaki nem kutyát vagy cicát, hanem galambvonalat „visz tovább a nevére”.