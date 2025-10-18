október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó hírek

1 órája

Gőzerővel folyik a munka Törökszentmiklóson, a tervezett időpontra végeznének

Címkék#Törökszentmiklós Városi Önkormányzat#Galambos Park#szánkódomb

A nyári lassulás után új lendületet vett egy fontos projekt Törökszentmiklóson. A Galambos park megújítása a végéhez közeledik – az elmúlt hetekben látványosan felpörgött a kivitelezés.

Avar Vanda

A KORINSZOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tavasszal kezdte meg a munkálatokat a törökszentmiklósi Galambos Park területén, amelyekre a városi önkormányzat kevés híján 500 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el a TOP Plusz pályázat keretében. A tervek szerint a régi szánkódomb is új formát és funkciót kap, emellett futókör, kalandpark és fitness park kialakítása is a tervek között szerepel. Most úgy látszik, felpörögtek az események.

Galambos Park törökszentmiklóson
Tavasszal kezdődtek a munkák a Galambos Park területén -  most új lendületet kapott a kivitelezés. 
Forrás: facebook.com / Markót Imre

Újra gőzerővel zajlik a munka a Galambos Park területén

Bár a nyár folyamán a kivitelezés kissé lelassult, mostanra újra látványosan zajlanak a munkák a törökszentmiklósi Galambos Parkban. Markót Imre polgármester és a polgármesteri hivatal illetékes munkatársai heti rendszerességgel tartanak egyeztetéseket és helyszíni bejárásokat, hogy a fejlesztés gördülékenyen haladjon.

Mostanra megtörtént annak a fedett építménynek az alapozása, amely a Fettő út felől épül. Elkészült a térvilágítás kábelezése, befejezték a gallyazási munkálatokat és a tó kotrását is. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A kivitelező célja, hogy a projektet határidőre, a tervek szerint fejezzék be.

A polgármester és a kivitelező ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Galambos park teljes területe továbbra is munkaterület, ahová kizárólag a kivitelezésben résztvevők léphetnek be. Így továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a balesetek megelőzése érdekében ne menjenek be a területre, és legyenek türelemmel a munkák befejezéséig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu