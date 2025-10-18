Gőzerővel folyik a munka Törökszentmiklóson, a tervezett időpontra végeznének

A KORINSZOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tavasszal kezdte meg a munkálatokat a törökszentmiklósi Galambos Park területén, amelyekre a városi önkormányzat kevés híján 500 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el a TOP Plusz pályázat keretében. A tervek szerint a régi szánkódomb is új formát és funkciót kap, emellett futókör, kalandpark és fitness park kialakítása is a tervek között szerepel. Most úgy látszik, felpörögtek az események.

Tavasszal kezdődtek a munkák a Galambos Park területén - most új lendületet kapott a kivitelezés.

Forrás: facebook.com / Markót Imre

Újra gőzerővel zajlik a munka a Galambos Park területén

Bár a nyár folyamán a kivitelezés kissé lelassult, mostanra újra látványosan zajlanak a munkák a törökszentmiklósi Galambos Parkban. Markót Imre polgármester és a polgármesteri hivatal illetékes munkatársai heti rendszerességgel tartanak egyeztetéseket és helyszíni bejárásokat, hogy a fejlesztés gördülékenyen haladjon.

Mostanra megtörtént annak a fedett építménynek az alapozása, amely a Fettő út felől épül. Elkészült a térvilágítás kábelezése, befejezték a gallyazási munkálatokat és a tó kotrását is.

A kivitelező célja, hogy a projektet határidőre, a tervek szerint fejezzék be.

A polgármester és a kivitelező ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Galambos park teljes területe továbbra is munkaterület, ahová kizárólag a kivitelezésben résztvevők léphetnek be. Így továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a balesetek megelőzése érdekében ne menjenek be a területre, és legyenek türelemmel a munkák befejezéséig.