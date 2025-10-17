Közlekedők, figyelem: itt a bejelentés! Fontos kapuk nyílnak meg Jászkunságban

Sokakat érint, mikor nyílnak vagy éppen zárulnak a gátsorompók. Ezért aztán minden év őszén és tavaszán várakozás előzi meg a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság bejelentését.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közzétette, mikor nyitják ki a gátsorompókat

Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Ezúttal a nyitásról adott hírt az igazgatóság, az illetékesek a hivatalos oldalon tették közzé, mikor nyitják a gátkapukat.

Kinyílnak a gátsorompók

– A Tisza-tó töltéskoronáján kialakított kerékpárút gépjárműforgalmát korlátozó, a bringásokat védő sorompókat idén ősszel a négynapos hétvége előtt, október 22-én 8 órakor nyitjuk ki – olvasható a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság oldalán.

Mint írják: a sorompók nyitása nem esik egybe a tározó őszi leürítésének kezdetével, utóbbi üteméről külön tájékoztatót adnak majd ki.