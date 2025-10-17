október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás a tölteseken

2 órája

Közlekedők, figyelem: itt a bejelentés! Fontos kapuk nyílnak meg Jászkunságban

Címkék#Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság#Tisza-tó#töltéskorona#sorompó#nyitás

Bejelentették! A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közzétette, mikor nyitják ki a gátsorompókat. Mutatjuk.

Rimóczi Ágnes

Sokakat érint, mikor nyílnak vagy éppen zárulnak a gátsorompók. Ezért aztán minden év őszén és tavaszán várakozás előzi meg a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság bejelentését.

gátsorompó nyitás Tisza-tó
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közzétette, mikor nyitják ki a gátsorompókat
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Ezúttal a nyitásról adott hírt az igazgatóság, az illetékesek a hivatalos oldalon tették közzé, mikor nyitják a gátkapukat.

Kinyílnak a gátsorompók

– A Tisza-tó töltéskoronáján kialakított kerékpárút gépjárműforgalmát korlátozó, a bringásokat védő sorompókat idén ősszel a négynapos hétvége előtt, október 22-én 8 órakor nyitjuk ki – olvasható a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság oldalán.

Mint írják: a sorompók nyitása nem esik egybe a tározó őszi leürítésének kezdetével, utóbbi üteméről külön tájékoztatót adnak majd ki.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu