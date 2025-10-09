46 perce
Itt a Glamour-napok! A vásárlás szerelmesei sem maradnak program nélkül ezen a hétvégén
Elkezdődött! És ez már a huszadik. Október 9. és 12. között (csütörtöktől vasárnapig) rendezik a 20. Glamour-napokat, mely keretében újra rengeteg kedvezményt felhasználva juthatunk hozzá kedvenc termékeinkhez. A Jászkunság is sok akciós lehetőséget tartogat.
Elkezdődött a Glamour-napok. Az akció október 9. és 12. között tart, melynek keretein belül több szolnoki és vármegyei üzletben is érvényesíthetők a kedvezményre jogosítő kuponok.
Glamour-napok huszadszor
Az interneten elérhető információk szerint Glamour-napok egyfajta vásárlási fesztivál, amelyet a Glamour magazin szervez évente kétszer, vagyis tavasszal és ősszel. Lényege, hogy a magazinban vagy a mobilapplikációban megjelent kuponokkal a partnerek hálózataiban több tíz- vagy akár százezer terméket lehet kedvezményes áron megvásárolni. A mostani már a huszadik fesztivál.
Jászkunsági üzletek is várnak
Hogy pontosan melyek ezek? A teljesség igénye nélkül: illatszerek, szépségápolási szerek, divatáru, ruházat, cipő, de még háztartási kisgépek is vásárolhatók. A kuponok listája a Glamour oldalán megtalálható.
Térségünkben is számos lehetőség várja a vásárlókat, így például a Rossmann és a Tesco üzletekbe is érdemes lehet betérni azoknak, akik kuponokkal rendelkeznek.
