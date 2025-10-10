3 órája
Gregor Bernadett is csatlakozott az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz
Állatvédelmi Digitális Polgári Kör alakult, melynek célja, hogy közösségi erővel népszerűsítsék a felelős állattartást. Gregor Bernadett is örömmel csatlakozott az ÁDPK-hoz.
Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére alakult meg az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), melyhez Gregor Bernadett színésznő is örömmel csatlakozott.
A szervezet 14 taggal kezdte meg működését, köztük olyan ismert közéleti szereplőkkel, mint Gecse Vivien és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A kezdeményezés célja, hogy az állatvédelem ügye minél szélesebb körhöz jusson el, és közösségi összefogással váljon valódi társadalmi mozgalommá.
Gregor Bernadett számára az állatvédelem régóta szívügy
Az ÁDPK-tagság mellett alapítványi kuratóriumi tagként is dolgozik a területért. Mint mondta, fontosnak tartja az emberek bevonását, mert valódi változás csak közös erővel érhető el. A színésznő szerint az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket politikai és társadalmi nézeteiktől függetlenül, és örömmel vesz részt abban a közösségben, amely az együttműködésen keresztül formálja a szemléletet.
Korábban Szabó Zsófi a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.
Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör létrejöttéről és hivatásáról a Bors.hu ír részletesen.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Orbán Viktor: Naggyá tesszük Magyarországot + videó