október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ÁDPK

3 órája

Gregor Bernadett is csatlakozott az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz

Címkék#Gecse Vivien#Állatvédelmi Digitális Polgári Kör#Cser-Palkovics András#Gregor Bernadett

Állatvédelmi Digitális Polgári Kör alakult, melynek célja, hogy közösségi erővel népszerűsítsék a felelős állattartást. Gregor Bernadett is örömmel csatlakozott az ÁDPK-hoz.

Szoljon.hu

Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére alakult meg az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), melyhez Gregor Bernadett színésznő is örömmel csatlakozott.

Gregor Bernadett
Gregor Bernadett is csatlakozott az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz
Fotó: MW

A szervezet 14 taggal kezdte meg működését, köztük olyan ismert közéleti szereplőkkel, mint Gecse Vivien és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A kezdeményezés célja, hogy az állatvédelem ügye minél szélesebb körhöz jusson el, és közösségi összefogással váljon valódi társadalmi mozgalommá.

Gregor Bernadett számára az állatvédelem régóta szívügy

Az ÁDPK-tagság mellett alapítványi kuratóriumi tagként is dolgozik a területért. Mint mondta, fontosnak tartja az emberek bevonását, mert valódi változás csak közös erővel érhető el. A színésznő szerint az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket politikai és társadalmi nézeteiktől függetlenül, és örömmel vesz részt abban a közösségben, amely az együttműködésen keresztül formálja a szemléletet.

Korábban Szabó Zsófi a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.

Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör létrejöttéről és hivatásáról a Bors.hu ír részletesen.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu