Gregor Bernadett is csatlakozott az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz

Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére alakult meg az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), melyhez Gregor Bernadett színésznő is örömmel csatlakozott.

Fotó: MW

A szervezet 14 taggal kezdte meg működését, köztük olyan ismert közéleti szereplőkkel, mint Gecse Vivien és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A kezdeményezés célja, hogy az állatvédelem ügye minél szélesebb körhöz jusson el, és közösségi összefogással váljon valódi társadalmi mozgalommá.

Gregor Bernadett számára az állatvédelem régóta szívügy

Az ÁDPK-tagság mellett alapítványi kuratóriumi tagként is dolgozik a területért. Mint mondta, fontosnak tartja az emberek bevonását, mert valódi változás csak közös erővel érhető el. A színésznő szerint az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket politikai és társadalmi nézeteiktől függetlenül, és örömmel vesz részt abban a közösségben, amely az együttműködésen keresztül formálja a szemléletet.

Korábban Szabó Zsófi a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.

Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör létrejöttéről és hivatásáról a Bors.hu ír részletesen.