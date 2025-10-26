október 26., vasárnap

Bögös Nikolasz

1 órája

Fővárosi színpadon csillogtatja tehetségét egy kisújszállási gyermekszínész

Címkék#Bögös Nikolasz#gyermekszínész#színpad#Nagykun Baptista Oktatási Központ

Ha valaki igazán elszánt, akkor semmi sem lehetetlen. Kisújszállás polgármestere egy, a városban élő fiú példája által fogalmazott így a napokban. Ez a fiú Bögös Nikolasz, aki még csak ötödikes, de máris fővárosi színházban játszik. Íme, a kisúji gyermekszínész története!

Rimóczi Ágnes

Filmbe illő történetről számolt be a közelmúltban a kisújszállási Nagykun Baptista Oktatási Központ. Mint kiderült, a történetnek nem filmen, színpadon annál inkább helye van. Tanulójuk, Bögös Nikolasz, gyermekszínészként próbált szerencsét, nem is akárhogy.

gyermekszínész Bögös Nikolasz
A kisújszállási Bögös Nikolasz, gyermekszínészként próbált szerencsét. Ma már fővárosi színpadon játszik
Forrás: Nagykun Baptista Oktatási Központ

Színészpalánta a Kossuth iskolában – ez olvasható a Nagykun Baptista Oktatási Központ közösségi oldalán egy júniusi bejegyzésben. Abból hamar kiderült, kiről, miről van szó.

Válogatóra ment, s sikeresen szerepelt

– Bögös Nikolasz, iskolánk tanulója jövőre lesz ötödik osztályos, művészeti profilú osztályba jár; színjátszást, néptáncot tanul, kórustag, hegedül. Minden területen kiemelkedő, tehetsége megkérdőjelezhetetlen. Egy kínálkozó lehetőséggel élve a közelmúltban egy gyerekszínész-válogatáson vett részt. A castingot a budapesti Magyar Színház hirdette meg a 2025/2026-os évadra a 6-13 éves korosztály számára – írta Zsolnainé Szilágyi Zita, a fiú osztályfőnöke.

Mint írta: Nikolasz sikeresen túljutott az első fordulón, ahol egy szabadon választott verssel és egy dallal kellett bemutatkoznia. A sokszoros túljelentkezés ellenére végül egy közel harmincfős csapatban folytathatta a megmérettetést.

Egy kétnapos workshop következett, melyre Budapesten, a színházban került sor, ahol az ének, tánc és drámafoglalkozásokat színházi szakemberek tartották a gyerekeknek. A második nap végén számot kellett adni a tanultakról, Nikolasz sikeresen túljutott ezen az akadályon is.

– A casting utolsó fordulója augusztusban lesz Budapesten, a Magyar Színházban, ahol eldől, melyik előadáson láthatjuk majd. Házi feladatként a Valahol Európában című darab egyik betétdalát kapta, felkészülését az Alapfokú Művészeti Iskola tanárai segítik. Részt vesz még nyáron egy színjátszó táborban is, melyet szintén a színház szervez – sorolta az osztályfőnöke, hozzátéve: büszkék arra, hogy Nikolasz egy nagy budapesti színházban mutathatja meg tehetségét, iskolájuk hírnevét is emelve.

Nikó valahol Európában játszik

És hogy mi történt azóta? Bögös Nikolasz a Magyar Színház színpadáig jutott. 

A fiú szerepet kapott a Valahol Európában című darabban, melynek próbái már a nyáron elkezdődtek. A család életritmusa, napirendje azóta ehhez igazodik.

– Neve már ott van az idei évad szereposztásában, egy lapon Ember Márkkal, Reviczky Gáborral és a többi kiváló színésszel. Megvolt a premier, Nikó csodálatosan alakította Kuksi szerepét. A kettős szereposztásnak köszönhetően, mint bandatag is színre lép. Rögtön főszerepet kapni egy neves színházban, kivételes dolog, biztos, hogy fogunk hallani még róla – írta büszkén Nikó osztályfőnöke, Zsolnainé Szilágyi Zita.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A város elismerte a gyermekszínészt

Nemcsak ő büszke a fiúra, hanem az egész város az. És mindezt egy elismeréssel erősítette meg a városvezető.

Szűcs Tamás Polgármesteri Elismerő Oklevelet adott át Bögös Nikolasznak – aki egyébként a Valahol Európában című darab mellett a Keménykalap és krumpliorr-ban is szerepel a Magyar Színházban.

– Az ő példája is mutatja: ha egy vidéki kissrác igazán elszánt, akkor semmi sem lehetetlen – emelte ki büszkén a városvezető.

Bögös Nikolasz Szűcs Tamás
Szűcs Tamás Kisújszállás városvezetője Polgármesteri Elismerő Oklevelet adott át Bögös Nikolasznak
Forrás: Szűcs Tamás/Facebook

 

