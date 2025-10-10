október 10., péntek

Díjátadó

24 perce

Kiderült, kié a legszebb konyhakert: díjakat adtak át a szolnoki vármegyeházán – galériával

Három pályázat győztesét is kihirdették a minap Szolnokon. A legjobbak ünnepélyes keretek között vehették át díjaikat, az is kiderült, hogy kié lett a legszebb konyhakert.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kirendeltségének a szervezésében ünnepélyes díjátadót rendeztek a minap a vármegyeháza dísztermében. A műsorszámokkal színesített rendezvényen a „Legszebb konyhakertjeink”, az „Életünk pillanatai” és a „Ha engem kérdezel” pályázatok legjobbjai vehettek át elismeréseket. 

Díjazták a legszebb konyhakerteket

Fotók: Mészáros János

