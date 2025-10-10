Díjátadó
1 órája
Kiderült, kié a legszebb konyhakert: díjakat adtak át a szolnoki vármegyeházán – galériával
Három pályázat győztesét is kihirdették a minap Szolnokon. A legjobbak ünnepélyes keretek között vehették át díjaikat, az is kiderült, hogy kié lett a legszebb konyhakert.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kirendeltségének a szervezésében ünnepélyes díjátadót rendeztek a minap a vármegyeháza dísztermében. A műsorszámokkal színesített rendezvényen a „Legszebb konyhakertjeink”, az „Életünk pillanatai” és a „Ha engem kérdezel” pályázatok legjobbjai vehettek át elismeréseket.
Díjazták a legszebb konyhakerteketFotók: Mészáros János
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Fülledt hangulat
2025.10.08. 15:05
Meglepő lista látott napvilágot, Fegyvernek is ott van a legkéjsóvárabb települések között
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre