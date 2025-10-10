Kiderült, kié a legszebb konyhakert: díjakat adtak át a szolnoki vármegyeházán – galériával

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kirendeltségének a szervezésében ünnepélyes díjátadót rendeztek a minap a vármegyeháza dísztermében. A műsorszámokkal színesített rendezvényen a „Legszebb konyhakertjeink”, az „Életünk pillanatai” és a „Ha engem kérdezel” pályázatok legjobbjai vehettek át elismeréseket.