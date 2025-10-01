október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dübörgő harckocsik

3 órája

Hogyan vonulnak át a katonák a Tiszán? Most testközelből megnézheti

Címkék#Tisza#pontonhíd#hadgyakorlat#Magyar Honvédség

Izgalmas programmal készül a Magyar Honvédség: október 1-jén Martfűnél és Vezsenynél a pontonhídon zajlik az Adaptive Hussars 2025 leglátványosabb hadgyakorlata. A lakosság nemcsak megnézheti, hanem a gyakorlat után át is kelhet a hídon.

Major Angéla
Hogyan vonulnak át a katonák a Tiszán? Most testközelből megnézheti

A Magyar Honvédség Martfű és Vezseny között megépített pontonhídon tartja a tiszai átkelési hadgyakorlatát

Forrás: Magyar Honvédelem

Fotó: Kovács Tamás

Martfű önkormányzatának tájékoztatása szerint október 1-jén, szerdán különleges katonai hadgyakorlatot tart a Magyar Honvédség. A Martfű és Vezseny között, a Tiszán telepített pontonhídon zajló átkelést a lakosság is megtekintheti.

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: Magyar Honvédelem

Hadgyakorlat a lakosság bevonásával

A program délelőtt indul, és két részből áll:

9 órától technikai bemutató várja az érdeklődőket,

10 órától pedig következik a dinamikus átkelési gyakorlat, amikor a katonai járművek és egységek teljes erővel vonulnak át a folyón.

A látvány garantált: dübörgő harci járművek, katonai precizitás és a magyar haditechnika ereje mindössze karnyújtásnyira. Fontos tudnivaló, hogy a gyakorlat csak Vezseny felől tekinthető meg. A bemutatót követően pedig bárki átkelhet a hídon, testközelből is megcsodálhatja a járműveket és a honvédség felszerelését.

Ez az esemény nem pusztán bemutató, hanem az utóbbi 35 év legnagyobb összhaderőnemi gyakorlatának része. Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében a folyami átkelés a Magyar Honvédség egyik kiemelt feladata. A Martfű-Vezseny közötti tiszai átkelésnél az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred irányításával a Ludovika Zászlóalj katonái, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvéd tisztjelöltjei is közreműködnek a híd telepítésében és mozgatásában – olvasható a Magyar Honvédelem hivatalos honlapján.

Ahogy arról hírportálunk is beszámolt a katonák már szeptember közepén megkezdték a felkészülést: a szolnoki helyőrségből települtek át a térségbe, ahol Martfűn területtisztítási munkálatokat, lejáró út szélesítését és műszaki földmunkákat végeztek a néhai kompátkelő helyén, hogy minden készen álljon az októberi erődemonstrációra.

A Magyar Honvédség mindenkit szeretettel vár erre a rendkívüli eseményre, amely egyszerre kínál látványos kikapcsolódást és betekintést a haza védelmének komoly, szakmai hátterébe.

 

