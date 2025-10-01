3 órája
Hogyan vonulnak át a katonák a Tiszán? Most testközelből megnézheti
Izgalmas programmal készül a Magyar Honvédség: október 1-jén Martfűnél és Vezsenynél a pontonhídon zajlik az Adaptive Hussars 2025 leglátványosabb hadgyakorlata. A lakosság nemcsak megnézheti, hanem a gyakorlat után át is kelhet a hídon.
A Magyar Honvédség Martfű és Vezseny között megépített pontonhídon tartja a tiszai átkelési hadgyakorlatát
Forrás: Magyar Honvédelem
Fotó: Kovács Tamás
Martfű önkormányzatának tájékoztatása szerint október 1-jén, szerdán különleges katonai hadgyakorlatot tart a Magyar Honvédség. A Martfű és Vezseny között, a Tiszán telepített pontonhídon zajló átkelést a lakosság is megtekintheti.
Hadgyakorlat a lakosság bevonásával
A program délelőtt indul, és két részből áll:
9 órától technikai bemutató várja az érdeklődőket,
10 órától pedig következik a dinamikus átkelési gyakorlat, amikor a katonai járművek és egységek teljes erővel vonulnak át a folyón.
A látvány garantált: dübörgő harci járművek, katonai precizitás és a magyar haditechnika ereje mindössze karnyújtásnyira. Fontos tudnivaló, hogy a gyakorlat csak Vezseny felől tekinthető meg. A bemutatót követően pedig bárki átkelhet a hídon, testközelből is megcsodálhatja a járműveket és a honvédség felszerelését.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ez az esemény nem pusztán bemutató, hanem az utóbbi 35 év legnagyobb összhaderőnemi gyakorlatának része. Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében a folyami átkelés a Magyar Honvédség egyik kiemelt feladata. A Martfű-Vezseny közötti tiszai átkelésnél az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred irányításával a Ludovika Zászlóalj katonái, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvéd tisztjelöltjei is közreműködnek a híd telepítésében és mozgatásában – olvasható a Magyar Honvédelem hivatalos honlapján.
Ahogy arról hírportálunk is beszámolt a katonák már szeptember közepén megkezdték a felkészülést: a szolnoki helyőrségből települtek át a térségbe, ahol Martfűn területtisztítási munkálatokat, lejáró út szélesítését és műszaki földmunkákat végeztek a néhai kompátkelő helyén, hogy minden készen álljon az októberi erődemonstrációra.
A Magyar Honvédség mindenkit szeretettel vár erre a rendkívüli eseményre, amely egyszerre kínál látványos kikapcsolódást és betekintést a haza védelmének komoly, szakmai hátterébe.
Betekintést nyertünk a Bagolyvár Vadaspark tündéri lámakölykének, Hópihének a mindennapjaiba
Mennyei pizza és a robotika világa is segített a szakmaválasztásban a jászsági fiataloknak – galériával és videóval