Megnézték a szakértők: ez a legszaporább halfaj a Tisza-tóban

Átnézte a szeptemberi ivadékhelyzetet a Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi kirendeltsége. A tiszafüredi Holt-Tisza régiójában végzett vizsgálatból egyebek mellett kiderült az is, hogy melyek a legnagyobb számban szaporodó halfajok a Tisza-tóban.

Fotó: Sporthorgász.eu

A mustrát azért szeptemberrel zárták le, mert sok éves tapasztalatuk azt mutatja, hogy októberben már nem érdemes ezzel bajlódni, mivel akkorra a hideg miatt már túlságosan mélyre húzódnak a halak.

Szapora halfajok a Tisza-tóban: a sneci a nyertes

Mint írták, a legnagyobb példányszámban a küszt mutatták ki, azon belül is az ivadékokat. Érzékelhetően növekedett a bodorkák ivadékszáma is, átlagos testhosszuk 47 milliméter. Ez hét milliméterrel volt több, mint egy hónappal korábban, és három milliméterrel haladja meg a tízéves átlagot.

Mi a helyzet a vörösszárnyú keszegekkel? Nos, első blikkre talán azt hihetnénk, hogy összementek, de nem erről van szó. Mint a kirendeltség írta, a vörösszárnyúak utódgenerációját legutóbb 34,5 milliméterre számolták, míg augusztusban 35,5-öt mértek. Itt mindössze arról van szó – tették hozzá –, hogy a halfaj szaporodása elhúzódó, szeptemberben vélhetően a fiatalabb, kisebb porontyok kerültek a hálóba.

A dévérkeszeg ivadéka 1,5 milliméterrel volt nagyobb szeptemberben az augusztusinál, átlagosan 35,5 milliméter. Ragadozók közül pedig csak a csukával találkoztak.