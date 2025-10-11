október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokasodunk, sokasodunk?

59 perce

Megnézték a szakértők: ez a legszaporább halfaj a Tisza-tóban

Címkék#halfajok#Tisza-tó#szaporulat

Különleges vizsgálatot végeztek el Tiszafüreden. Kiderült, melyek a legnagyobb számban szaporodó halfajok a Tisza-tóban.

Rózsa Róbert

Átnézte a szeptemberi ivadékhelyzetet a Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi kirendeltsége. A tiszafüredi Holt-Tisza régiójában végzett vizsgálatból egyebek mellett kiderült az is, hogy melyek a legnagyobb számban szaporodó halfajok a Tisza-tóban.

halfajok a Tisza-tó, hal, szaporodás, ikra, Magyar Országos Horgász Szövetség, Tisza-tavi Kirendeltség
Megvizsgálták, melyek a legnagyobb ivadékszámban előforduló halfajok a Tisza-tóban
Fotó: Sporthorgász.eu

A mustrát azért szeptemberrel zárták le, mert sok éves tapasztalatuk azt mutatja, hogy októberben már nem érdemes ezzel bajlódni, mivel akkorra a hideg miatt már túlságosan mélyre húzódnak a halak.

Szapora halfajok a Tisza-tóban: a sneci a nyertes

Mint írták, a legnagyobb példányszámban a küszt mutatták ki, azon belül is az ivadékokat. Érzékelhetően növekedett a bodorkák ivadékszáma is, átlagos testhosszuk 47 milliméter. Ez hét milliméterrel volt több, mint egy hónappal korábban, és három milliméterrel haladja meg a tízéves átlagot.

Mi a helyzet a vörösszárnyú keszegekkel? Nos, első blikkre talán azt hihetnénk, hogy összementek, de nem erről van szó. Mint a kirendeltség írta, a vörösszárnyúak utódgenerációját legutóbb 34,5 milliméterre számolták, míg augusztusban 35,5-öt mértek. Itt mindössze arról van szó – tették hozzá –, hogy a halfaj szaporodása elhúzódó, szeptemberben vélhetően a fiatalabb, kisebb porontyok kerültek a hálóba.

A dévérkeszeg ivadéka 1,5 milliméterrel volt nagyobb szeptemberben az augusztusinál, átlagosan 35,5 milliméter. Ragadozók közül pedig csak a csukával találkoztak.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu