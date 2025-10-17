Mi így tökölünk!

Alig köszöntött be az ősz, amikor rácsodálkoztam a boltok kínálatára. Egyre másra sorakoztak a mécsesek, mellettük pedig megszámlálhatatlan mennyiségű rémisztő álarc, borzongató jelmez ijesztgetett, miközben szinte potyogtak a polcokról a Halloweent idéző díszek, dekorációk.

A Halloween nálunk kicsit más, de a tök nem marad ki az ünneplésből

Fotó: Nagy Balázs

A kép mit sem változott, és közben aktuálissá is vált a kínálat. Mondanom se kell, a gyerekeim is napról-napra erősebben zsonganak. A fiam már most készül egy hajmeresztően félelmetes partiba, miközben nekem meg attól állnak égnek a hajszálaim, hogy milyen hosszú a halloweeni kívánságlistájuk. Álarc, ruha, kiegészítők, egy kis édesség, nem meg természetesen a nagy sárga tökök.

Megjelentek a tökök a piacon

Ez utóbbiból már most bőséges a kínálat a piacokon. Kolléganőm cikke szerint a vásárlók – érthetően – még óvatosabban keresik a standokat, az árusok jövő héttől várják a rohamot. Mi is várunk még, a faragnivaló óriásokat később szerezzük be, az őszi szünetben vágunk bele a nagy kalandba és persze a tökökbe.

Halloween, ahogyan mi szoktuk

A jól megtervezett műhelymunka nagyjából mindig ugyanúgy zajlik mifelénk. A gyerekek az elképzelt arcot megtervezik és megrajzolják. Aztán nekiállnak, de gyorsan átadják az eszközöket (nem is bánom, hiszen az éles kések veszélyt rejtenek), s apa vagy anya végzi el a „piszkos munkát". Elégedettek az eredménnyel, de az elismerés természetesen az övék.

Tulajdonképp, nálunk ez már hagyomány. Mondhatni: ez a halloweeni hagyományunk. Mi így formáltuk magunkévá ezt az idegen ünnepet.