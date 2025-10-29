Kiszaladt a vér annak az arcából, aki belépett a tiszaderzsi sportcsarnokba

Harmadik alkalommal rendezték meg a napokban Tiszaderzsen a Halloween Partyt. Az összejövetelre egyebek mellett tökszépségversenyt, jelmez- és rémsütisütő-versenyt is hirdettek. A bulit a sportcsarnokban tartották meg, a település hivatalos oldalának fotóbeszámolója alapján pedig a Halloween Party jól is sikerült, sokan eljöttek kicsik és nagyok is – egy kicsit rémüldözni, de főleg önfeledten szórakozni.