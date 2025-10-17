2 órája
Fekete majonéz és túrókrém? Ez az üzlet nem bízta a véletlenre a halloweeni készülődést
Bár nem magyar ünnep, egyre népszerűbb hazánkban is a Halloween. Ma már nemcsak tököt faragunk, lakást díszítünk és jelmezt öltünk, de válogathatunk halloweeni édességekből, italokból, sőt a legelvetemültebbek a házi kedvenceiknek is vásárolhatnak rémisztő játékokat, ételeket. Az egyik áruházác borzongató halloweeni kínálattal készül.
A Halloween évről évre nagyobb teret hódít Magyarországon is. Már nemcsak a gyerekek ünnepe, hanem egyre inkább közösségi élménnyé vált, ahol a család minden tagja részt vesz a hangulat megteremtésében. Az Auchan idén is széles halloweeni kínálattal készül, a klasszikus jelmezek és édességek mellett egyre több otthoni, kerti és sőt még házikedvenceknek szóló újdonság is helyet kapott a polcokon.
Mára modernizálták a hagyományt
Az október 31-i Halloween kelta eredetű hagyomány, amely a nyár végét és az új év kezdetét jelölte. Eredetileg a Samhain nevű ünnepből alakult ki, amikor a hiedelem szerint a holtak szellemei visszatérnek a földre. Az emberek tüzeket gyújtottak, maszkokat öltöttek, hogy elriasszák a rossz szellemeket. Úgy hitték, hogy ezen az éjszakán a holtak szellemei visszatérnek, és a világok közötti határ elvékonyodik.
A modern Halloween ma már inkább a közösségi élményről, a jelmezekről, a tökfaragásról és a „csokit vagy csalunk” hagyományról szól. Az Egyesült Államokból terjedt el világszerte, és Magyarországon is egyre népszerűbb őszi eseménnyé vált, ami a kreativitásról, a közösségi élményekről és az otthoni dekorációról szól.
Széles körű a halloweeni kínálat
Ennek megfelelően az utóbbi években az Auchanban is egyre sokrétűbb szezonális ajánlattá vált a halloweeni termékkör, amit az áruházlánc október elejétől kínál.
Ahogy a Szolnokon is üzletet működtető áruházlánc közleményéből kiderül: a kínálatban maszkok, lámpások, solar kültéri dekorációk, sírkő díszek, jelmezek, lakás- és kerti dekorációk, valamint különleges édességek kapják a főszerepet. A „szellemchips” és a halloweeni csomagolású gyümölcsök mellett idén új, matricázott faragótökök is megjelennek kisebb méretben, játékos dizájnnal.
Mi már kipróbáltuk a halloweeni túrókrémet. Ízre nem volt rossz, de a színe ijesztő
– mesélte mosolygva a tíz esztendő szolnoki Mira.
Az Auchan tapasztalatai szerint a „Csokit vagy csalunk?” programok, illetve az otthoni halloweeni összejövetelek iránti érdeklődés évről évre nő, és ezzel együtt a vásárlók is egyre tudatosabban keresik a témához kapcsolódó termékeket.
– Nálunk nagy előny, hogy élelmiszerből és nem-élelmiszerekből is széles a választék, ezért nálunk tényleg minden beszerezhető akár egy vásárlás alkalmával is. Szépen össze lehet nézni a szalvéta, a dekor és a tök színét akár a cukorkáéval is. A kínálat kialakítása a hazai vásárlói igényekre és a nemzetközi trendekre épül – olvasható a közleményben Nagy Attila véleménye.
Hallottak Napja is hangsúlyos
Az értékesítési igazgató kiemelte: természetesen nem feledkeznek meg a Hallottak Napjáról sem, amit semmiképpen nem szorít ki a Halloween.
Nagyon figyelünk arra, hogy minden korosztályú és élethelyzetű vásárlónk megtalálja a saját inspirációját. Évről évre nagyobb vásárlói igényekkel nézünk szembe, ezért az idetartozó termékek száma is évről évre nő
– mondta el az igazgató.
Még a kutyák is Halloweent ünnepelnek
A szezonban több limitált kiadású termék is szerepel. Érdekesség, hogy nemcsak élelmiszer és dekoráció kategóriában, hanem idén a házikedvencek számára különleges halloweeni csomagolású kutyatápok és játékok is lesznek.
Pénztárcához mérten válogathatunk
Az Auchan számára fontos, hogy a vásárlók egyetlen helyen, átláthatóan találják meg az ünnephez szükséges kiegészítőket, ezért a halloweeni termékeket az áruházak bejáratánál, kiemelt polcrészeken helyezték el. A kínálat árkategóriája széles — 300 forinttól egészen 22 990 forintig terjed — így mindenki megtalálhatja az ünnepi hangulathoz illő termékeket, akár egy kisebb otthoni dekorációról, akár egy teljes party megszervezéséről van szó.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezzel nem lehet mellényúlni! Finom és fogyasztásával még a rák kockázatát is csökkentheti