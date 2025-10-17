Fekete majonéz és túrókrém? Ez az üzlet nem bízta a véletlenre a halloweeni készülődést

A Halloween évről évre nagyobb teret hódít Magyarországon is. Már nemcsak a gyerekek ünnepe, hanem egyre inkább közösségi élménnyé vált, ahol a család minden tagja részt vesz a hangulat megteremtésében. Az Auchan idén is széles halloweeni kínálattal készül, a klasszikus jelmezek és édességek mellett egyre több otthoni, kerti és sőt még házikedvenceknek szóló újdonság is helyet kapott a polcokon.

Idén is ijesztően jó az Auchan halloweeni kínálata - ünnepi díszek, maszkok, jelmezek és ételek, italok sorakoznak a polcokon

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Mára modernizálták a hagyományt

Az október 31-i Halloween kelta eredetű hagyomány, amely a nyár végét és az új év kezdetét jelölte. Eredetileg a Samhain nevű ünnepből alakult ki, amikor a hiedelem szerint a holtak szellemei visszatérnek a földre. Az emberek tüzeket gyújtottak, maszkokat öltöttek, hogy elriasszák a rossz szellemeket. Úgy hitték, hogy ezen az éjszakán a holtak szellemei visszatérnek, és a világok közötti határ elvékonyodik.

A modern Halloween ma már inkább a közösségi élményről, a jelmezekről, a tökfaragásról és a „csokit vagy csalunk” hagyományról szól. Az Egyesült Államokból terjedt el világszerte, és Magyarországon is egyre népszerűbb őszi eseménnyé vált, ami a kreativitásról, a közösségi élményekről és az otthoni dekorációról szól.

Széles körű a halloweeni kínálat

Ennek megfelelően az utóbbi években az Auchanban is egyre sokrétűbb szezonális ajánlattá vált a halloweeni termékkör, amit az áruházlánc október elejétől kínál.

Ahogy a Szolnokon is üzletet működtető áruházlánc közleményéből kiderül: a kínálatban maszkok, lámpások, solar kültéri dekorációk, sírkő díszek, jelmezek, lakás- és kerti dekorációk, valamint különleges édességek kapják a főszerepet. A „szellemchips” és a halloweeni csomagolású gyümölcsök mellett idén új, matricázott faragótökök is megjelennek kisebb méretben, játékos dizájnnal.

Mi már kipróbáltuk a halloweeni túrókrémet. Ízre nem volt rossz, de a színe ijesztő

– mesélte mosolygva a tíz esztendő szolnoki Mira.

Az Auchan tapasztalatai szerint a „Csokit vagy csalunk?” programok, illetve az otthoni halloweeni összejövetelek iránti érdeklődés évről évre nő, és ezzel együtt a vásárlók is egyre tudatosabban keresik a témához kapcsolódó termékeket.