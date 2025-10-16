Nagyszabású halmentő akciót hajtottak végre a tiszai halőrök

Kétszer is halmentő akcióra indultak a napokban a közép-tiszai halőrök – számolt be szerdán a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. A szakemberek október 10-én a Cukorgyári szikkasztón jártak, 14-én a Góitói holtágon, és nem is hiába: temérdek állatot sikerült kimenteniük.

Összesen 3850 kilogramm busát, 120 kiló amurt, 240 kiló pontyot, 25 kiló süllő és 40 kiló harcsát kerítettek el. Kárászból 230 kilogrammot, csukából 180 kilogrammot, balinból és keszegből öt-öt kilogrammot mentettek meg. Munkájuk nyomán másfél millió forintnyi őshonos halfaj került vissza a Tiszába.