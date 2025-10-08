október 8., szerda

Magasabb sebességi fokozatba kapcsolnak

Begurulnak a jászkunsági halőrök: hétfőtől új szerkezetet vetnek be

Új, értékes szerzeménnyel bővült a jászkunsági halőrök eszköztára.

Rózsa Róbert
Új autót kaptak a jászkunsági halőrök

Fotó: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Budaörsre hívták össze hétfőn a hazai horgászszervezeteket, és a meghívásnak valószínűleg mindannyian örömmel tettek eleget. Mint a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége beszámolt, a városban összesen 16 egyesület találkozott, mégpedig azért, hogy ünnepélyes keretek között nagy értékű autókkal gyarapítsák autóállományukat. A Magyar Országos Horgász Szövetség flottamegújítása révén ugyanis 19 új Toyota Hiluxot állítottak szolgálatba országszerte. Egy terepjáró slusszkulcsát a jászkunsági halőrök is átvehették hétfőn.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

