Hatalmas a roham a szolnoki piacon: mindenki ezt a virágot keresi mindenszentekre – galéria, videó
Hamarosan megtelnek a temetők virágokkal, koszorúkkal és mécsesekkel. Utánajártunk, milyen halottak napi virágokkal emlékeznek leggyakrabban szeretteikre az emberek, és mennyibe kerül ezekből egy-egy szál, vagy éppen koszorú.
A szolnoki piacon a friss zöldségek és gyümölcsök mellett számtalan árus kínál szebbnél szebb halottak napi virágot. A vásárlók frissen vágott növényekből is válogathatnak, de a koszorúk és díszes kompozíciók is nagy mennyiségben megtalálhatók a standokon, ennek köszönhetően mindenki méltó módon, és a maga módján emlékezhet szeretteire az ünnepen. Az is kiderült, mely virágot keresik a legtöbben idén.
Halottak napi virágok: ez most a legkeresettebb
A piacon a megszokottnál több helyet foglalnak el a virágárusok mindenszentek közeledtével. A felhozatal óriási, a döntés nem is annyira egyszerű.
– A krizantémot keresik a legtöbben, azon belül is a fehéret. Ünnep előtt néhány héttel még a művirág volt a sláger, azok nagyrésze már ki is került a temetőkbe, de most inkább a friss növényeket vásárolják a legtöbben – mondta hírportálunknak az egyik piaci árus. Ezt az is bizonyítja, hogy a forgatagban szinte kizárólag az említett növény különböző fajtái találhatók meg. Gerberát és rózsát csak elvétve látni, művirág pedig leginkább a koszorúkon és sírtálakon fordul elő.
A gerbera ára 500 és 600 forint környékén mozog, míg a krizantém szálanként 400 és 900 forint között kapható. Utóbbi cserepes változatban is elérhető 500 forintért.
A koszorúkra is nagy a kereslet
Számtalan előre elkészített koszorút vásárolhatnak azok, akik tartósabb megoldást keresnek a megemlékezéshez. A kínálat jelentős része művirágból készül, és több méretben is elérhető. Az árak a mérettől és a díszítéstől függnek: egyszerűbb koszorúk már 2000 forintért is kaphatók, míg a díszesebbek ára 3500 forint körül alakul. A közepes, fenyőágas darabok 3000 forinttól kezdődnek, a nagyobb kompozíciók pedig 7–10 ezer forint között mozognak.
