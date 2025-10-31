Hatalmas a roham a szolnoki piacon: mindenki ezt a virágot keresi mindenszentekre – galéria, videó

A szolnoki piacon a friss zöldségek és gyümölcsök mellett számtalan árus kínál szebbnél szebb halottak napi virágot. A vásárlók frissen vágott növényekből is válogathatnak, de a koszorúk és díszes kompozíciók is nagy mennyiségben megtalálhatók a standokon, ennek köszönhetően mindenki méltó módon, és a maga módján emlékezhet szeretteire az ünnepen. Az is kiderült, mely virágot keresik a legtöbben idén.

Halottak napi virágok közül is válogathatnak a vásárlók a szolnoki piacon

Fotó: Nyitrai Fanni

Halottak napi virágok: ez most a legkeresettebb

A piacon a megszokottnál több helyet foglalnak el a virágárusok mindenszentek közeledtével. A felhozatal óriási, a döntés nem is annyira egyszerű.

– A krizantémot keresik a legtöbben, azon belül is a fehéret. Ünnep előtt néhány héttel még a művirág volt a sláger, azok nagyrésze már ki is került a temetőkbe, de most inkább a friss növényeket vásárolják a legtöbben – mondta hírportálunknak az egyik piaci árus. Ezt az is bizonyítja, hogy a forgatagban szinte kizárólag az említett növény különböző fajtái találhatók meg. Gerberát és rózsát csak elvétve látni, művirág pedig leginkább a koszorúkon és sírtálakon fordul elő.