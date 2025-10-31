október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idén is keresik

1 órája

Hatalmas a roham a szolnoki piacon: mindenki ezt a virágot keresi mindenszentekre – galéria, videó

Címkék#piac#szoljon videó#művirág#koszorú#stand

Hamarosan megtelnek a temetők virágokkal, koszorúkkal és mécsesekkel. Utánajártunk, milyen halottak napi virágokkal emlékeznek leggyakrabban szeretteikre az emberek, és mennyibe kerül ezekből egy-egy szál, vagy éppen koszorú.

Nyitrai Fanni

A szolnoki piacon a friss zöldségek és gyümölcsök mellett számtalan árus kínál szebbnél szebb halottak napi virágot. A vásárlók frissen vágott növényekből is válogathatnak, de a koszorúk és díszes kompozíciók is nagy mennyiségben megtalálhatók a standokon, ennek köszönhetően mindenki méltó módon, és a maga módján emlékezhet szeretteire az ünnepen. Az is kiderült, mely virágot keresik a legtöbben idén.

halottak napi virágok
Halottak napi virágok közül is válogathatnak a vásárlók a szolnoki piacon
Fotó: Nyitrai Fanni

Halottak napi virágok: ez most a legkeresettebb

A piacon a megszokottnál több helyet foglalnak el a virágárusok mindenszentek közeledtével. A felhozatal óriási, a döntés nem is annyira egyszerű.

– A krizantémot keresik a legtöbben, azon belül is a fehéret. Ünnep előtt néhány héttel még a művirág volt a sláger, azok nagyrésze már ki is került a temetőkbe, de most inkább a friss növényeket vásárolják a legtöbben – mondta hírportálunknak az egyik piaci árus. Ezt az is bizonyítja, hogy a forgatagban szinte kizárólag az említett növény különböző fajtái találhatók meg. Gerberát és rózsát csak elvétve látni, művirág pedig leginkább a koszorúkon és sírtálakon fordul elő. 

Halottak napi virágok Szolnokon

Fotók: Nyitrai Fanni

A gerbera ára 500 és 600 forint környékén mozog, míg a krizantém szálanként 400 és 900 forint között kapható. Utóbbi cserepes változatban is elérhető 500 forintért.

 

krizantém halottak napja
Több színben is megvásárolható a krizantém, de a legnépszerűbb a hófehér
Fotó: Nyitrai Fanni

A koszorúkra is nagy a kereslet

Számtalan előre elkészített koszorút vásárolhatnak azok, akik tartósabb megoldást keresnek a megemlékezéshez. A kínálat jelentős része művirágból készül, és több méretben is elérhető. Az árak a mérettől és a díszítéstől függnek: egyszerűbb koszorúk már 2000 forintért is kaphatók, míg a díszesebbek ára 3500 forint körül alakul. A közepes, fenyőágas darabok 3000 forinttól kezdődnek, a nagyobb kompozíciók pedig 7–10 ezer forint között mozognak.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu