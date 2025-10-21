1 órája
Már készülhetünk az emlékezésre – ebben az üzletben akciósan vásárolhatunk virágot is
Ezekben a hetekben minden a halloweenről szól. Az üzletek polcain azonban már sorakoznak a hazánkban is fontos dátumhoz kapcsolódó termékek. Halottak napja alkalmából virágokat, mécseseket szerezhetünk be. A kínálat bőséges, az árak kedvezményesek.
Közeleg a halottak napja, lassan beszerezzük a virágokat, gyertyákat, mécseseket. A Lidl-ben szerdától elérhető árakon vásárolhatjuk meg az emlékezés jelképeit.
A halottak napja az emlékezésről szól
Mindenszentekkor és halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Ezekben a napokban a családok kilátogatnak a temetőkbe, rendbe teszik a sírokat, és gyertyát gyújtanak azokért is, akik már nem lehetnek velük.
– Egy-egy szál virággal és néhány mécsessel szoktunk emlékezni szüleinkre, nagyszüleinkre, elhunyt rokonainkra, barátainkra. Ezekben a napokban a mécseseket már megvesszük, virágot csak később vásárolunk – mesélte a szolnoki Gábor.
Cserepes virágok csokrok, koszorúk
Mindezeket beszerezhetjük akár a bevásárlásunk közben is, hiszen az áruházak ilyen termékeket is kínálnak. Ráadásul kedvező áron.
A Lidlben október 22-étől többféle cserepes krizantém közül válogathatunk. A legkisebbért csupán 499 forintot kell fizetnünk, a nagyobb 599 forintba kerül.
Vannak egészen nagyok és úgynevezett virágtálak is, ezekért 1299-2999 forintot kell fizetnünk.
Természetesen szép koszorúk is elérhetők az üzletben 2000-3000 forint körüli áron.
Már most beszerezhetjük a mécseseket
Nagy a mécsesek, gyertyák választéka is. Most még többféléből válogathatunk, de ne feledjük, a kedvező árak miatt gyorsan fogynak ezek a termékek is. Így akár már most szerdán érdemes szétnézni.
Ne feledjük! A Lidl üzletek október 23-án, csütörtökön zárva tartanak, de október 24., péntektől ismét szeretettel várják a vásárlókat.