Már készülhetünk az emlékezésre – ebben az üzletben akciósan vásárolhatunk virágot is

Közeleg a halottak napja, lassan beszerezzük a virágokat, gyertyákat, mécseseket. A Lidl-ben szerdától elérhető árakon vásárolhatjuk meg az emlékezés jelképeit.

A halottak napja az emlékezésről szól. Már most beszerezhetjük a mécseseket, virágokat

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A halottak napja az emlékezésről szól

Mindenszentekkor és halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Ezekben a napokban a családok kilátogatnak a temetőkbe, rendbe teszik a sírokat, és gyertyát gyújtanak azokért is, akik már nem lehetnek velük.

– Egy-egy szál virággal és néhány mécsessel szoktunk emlékezni szüleinkre, nagyszüleinkre, elhunyt rokonainkra, barátainkra. Ezekben a napokban a mécseseket már megvesszük, virágot csak később vásárolunk – mesélte a szolnoki Gábor.

Cserepes virágok csokrok, koszorúk

Mindezeket beszerezhetjük akár a bevásárlásunk közben is, hiszen az áruházak ilyen termékeket is kínálnak. Ráadásul kedvező áron.

A Lidlben október 22-étől többféle cserepes krizantém közül válogathatunk. A legkisebbért csupán 499 forintot kell fizetnünk, a nagyobb 599 forintba kerül.

Vannak egészen nagyok és úgynevezett virágtálak is, ezekért 1299-2999 forintot kell fizetnünk.

Természetesen szép koszorúk is elérhetők az üzletben 2000-3000 forint körüli áron.

Már most beszerezhetjük a mécseseket

Nagy a mécsesek, gyertyák választéka is. Most még többféléből válogathatunk, de ne feledjük, a kedvező árak miatt gyorsan fogynak ezek a termékek is. Így akár már most szerdán érdemes szétnézni.