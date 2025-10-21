október 21., kedd

Halottak napja

1 órája

Már készülhetünk az emlékezésre – ebben az üzletben akciósan vásárolhatunk virágot is

Címkék#gyertya#Lidl#Halottak napja#virág

Ezekben a hetekben minden a halloweenről szól. Az üzletek polcain azonban már sorakoznak a hazánkban is fontos dátumhoz kapcsolódó termékek. Halottak napja alkalmából virágokat, mécseseket szerezhetünk be. A kínálat bőséges, az árak kedvezményesek.

Rimóczi Ágnes

Közeleg a halottak napja, lassan beszerezzük a virágokat, gyertyákat, mécseseket. A Lidl-ben szerdától elérhető árakon vásárolhatjuk meg az emlékezés jelképeit.

halottak napja
A halottak napja az emlékezésről szól. Már most beszerezhetjük a mécseseket, virágokat 
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

A halottak napja az emlékezésről szól

Mindenszentekkor és halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Ezekben a napokban a családok kilátogatnak a temetőkbe, rendbe teszik a sírokat, és gyertyát gyújtanak azokért is, akik már nem lehetnek velük.

– Egy-egy szál virággal és néhány mécsessel szoktunk emlékezni szüleinkre, nagyszüleinkre, elhunyt rokonainkra, barátainkra. Ezekben a napokban a mécseseket már megvesszük, virágot csak később vásárolunk – mesélte a szolnoki Gábor.

Cserepes virágok csokrok, koszorúk

Mindezeket beszerezhetjük akár a bevásárlásunk közben is, hiszen az áruházak ilyen termékeket is kínálnak. Ráadásul kedvező áron.

A Lidlben október 22-étől többféle cserepes krizantém közül válogathatunk. A legkisebbért csupán 499 forintot kell fizetnünk, a nagyobb 599 forintba kerül.

Vannak egészen nagyok és úgynevezett virágtálak is, ezekért 1299-2999 forintot kell fizetnünk.

Természetesen szép koszorúk is elérhetők az üzletben 2000-3000 forint körüli áron.

Már most beszerezhetjük a mécseseket

Nagy a mécsesek, gyertyák választéka is. Most még többféléből válogathatunk, de ne feledjük, a kedvező árak miatt gyorsan fogynak ezek a termékek is. Így akár már most szerdán érdemes szétnézni.

Ne feledjük! A Lidl üzletek október 23-án, csütörtökön zárva tartanak, de október 24., péntektől ismét szeretettel várják a vásárlókat.

 

