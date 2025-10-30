október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Temetőbe készül? Ezeket a hibákat rengetegen elkövetik

Sűrű hétvége elé nézünk. Közeledik a mindenszentek és a halottak napja időszaka, amikor a temetőkben jelentősen megnövekszik a forgalom és emiatt fokozottan kell figyelni a biztonságra is. Cikkünkben a rendőrség és a katasztrófavédelem szóvivője külön-külön is felhívja a figyelmet a legfontosabb tudnivalókra: hogyan kerüljük el, hogy a békés megemlékezésből kellemetlen élmény legyen.

Avar Vanda
Temetőbe készül? Ezeket a hibákat rengetegen elkövetik

A rendőrök és a polgárőrök felügyelik a rendet, a katasztrófavédelem pedig fontos tanácsokat ad az előttünk álló hétvégére vonatkozóan

Fotó: Nagy Balázs

A halottak napja idején a rendőrség és a katasztrófavédelem is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megemlékezések biztonságban teljenek. A temetők környékén fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani, a tűzesetek elkerülésére pedig a katasztrófavédelem adott fontos tanácsokat, amelyeket hasznos megfogadni.

halottak napja mindenszentek
A halottak napja és a mindenszentek idején a temetőknél megnövekedett forgalom fokozott odafigyelést igényel
Fotó: Nagy Balázs

Halottak napja: fokozottan figyel a rendőrség – de ezekre figyeljen Ön is, hogy ne legyen baj

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a polgárőrökkel közösen segítik a megemlékezőket, hogy az elkövetkező napok békésen és biztonságban teljenek – tájékoztatott Mári Ilona alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatón. A szóvivő kiemelte: ezekben a napokban jelentősen megnő a forgalom a temetők környékén, ami nagyobb figyelmet igényel minden közlekedőtől.
A gépjárművezetőktől türelmet és lassabb haladást kérünk, hiszen ilyenkor nemcsak az autók, hanem a gyalogosok és kerékpárosok száma is megszaporodik az utakon – mondta Mári Ilona, hozzátéve: a gyalogosok és a biciklisek is gondoskodjanak arról, hogy jól láthatóak legyenek, a biztonságos közlekedés ugyanis ilyenkor is elsődleges szempont. 

Értékeikre is vigyázzanak a temető látogatói

Nemcsak a közlekedésben, hanem a vagyonvédelemben is fontos az elővigyázatosság. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy otthonról való távozáskor mindig zárják be az ajtókat, ablakokat, és a kocsikat se hagyják nyitva.

Az autóban ne maradjanak látható helyen értékek, és a temetőben se hagyjuk táskáinkat, kabátjainkat őrizetlenül. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehet ahhoz, hogy illetéktelenek kihasználják a helyzetet

 – figyelmeztetett az alezredes. 

Biztonság – más szempontból 

Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arra is felhívja a figyelmet, hogy ez az időszak a tűzesetek szempontjából is kockázatosabb, ezért az alábbi tippeket érdemes megfogadni:

  • Mielőtt meggyújtjuk a mécsest vagy a gyertyát, érdemes megtisztítani a sír környezetét a száraz levelektől, elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert ezek könnyen lángra kaphatnak 
  • Mindenképp várjuk meg, amíg a gyertya teljesen kihűl, mielőtt kidobnánk. 
  • Ha lehet, használjunk tűzálló alátétet vagy edényt, 

– Akik teljesen biztonságos megoldást keresnek, választhatják az elektromos mécseseket is, ezek ugyanolyan szépen világítanak, de nem jelentenek tűzveszélyt – tette hozzá Németh Ádám.

Azt pedig mindkét szakember kiemelte, hogy amennyiben valaki bűncselekményt vagy tüzet, balesetveszélyes helyzetet tapasztal, hívja  112-es hívószámot. A legfontosabb, hogy a megemlékezés időszaka békében, balesetmentesen teljen mindenki számára.

