Temetőbe készül? Ezeket a hibákat rengetegen elkövetik

A halottak napja idején a rendőrség és a katasztrófavédelem is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megemlékezések biztonságban teljenek. A temetők környékén fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani, a tűzesetek elkerülésére pedig a katasztrófavédelem adott fontos tanácsokat, amelyeket hasznos megfogadni.

A halottak napja és a mindenszentek idején a temetőknél megnövekedett forgalom fokozott odafigyelést igényel

Fotó: Nagy Balázs

Halottak napja: fokozottan figyel a rendőrség – de ezekre figyeljen Ön is, hogy ne legyen baj

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a polgárőrökkel közösen segítik a megemlékezőket, hogy az elkövetkező napok békésen és biztonságban teljenek – tájékoztatott Mári Ilona alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatón. A szóvivő kiemelte: ezekben a napokban jelentősen megnő a forgalom a temetők környékén, ami nagyobb figyelmet igényel minden közlekedőtől.

– A gépjárművezetőktől türelmet és lassabb haladást kérünk, hiszen ilyenkor nemcsak az autók, hanem a gyalogosok és kerékpárosok száma is megszaporodik az utakon – mondta Mári Ilona, hozzátéve: a gyalogosok és a biciklisek is gondoskodjanak arról, hogy jól láthatóak legyenek, a biztonságos közlekedés ugyanis ilyenkor is elsődleges szempont.

Értékeikre is vigyázzanak a temető látogatói

Nemcsak a közlekedésben, hanem a vagyonvédelemben is fontos az elővigyázatosság. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy otthonról való távozáskor mindig zárják be az ajtókat, ablakokat, és a kocsikat se hagyják nyitva.

Az autóban ne maradjanak látható helyen értékek, és a temetőben se hagyjuk táskáinkat, kabátjainkat őrizetlenül. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehet ahhoz, hogy illetéktelenek kihasználják a helyzetet

– figyelmeztetett az alezredes.

Biztonság – más szempontból

Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arra is felhívja a figyelmet, hogy ez az időszak a tűzesetek szempontjából is kockázatosabb, ezért az alábbi tippeket érdemes megfogadni:

Mielőtt meggyújtjuk a mécsest vagy a gyertyát, érdemes megtisztítani a sír környezetét a száraz levelektől, elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert ezek könnyen lángra kaphatnak

Mindenképp várjuk meg, amíg a gyertya teljesen kihűl, mielőtt kidobnánk.

Ha lehet, használjunk tűzálló alátétet vagy edényt,

– Akik teljesen biztonságos megoldást keresnek, választhatják az elektromos mécseseket is, ezek ugyanolyan szépen világítanak, de nem jelentenek tűzveszélyt – tette hozzá Németh Ádám.