Temetőbe készül? Ezeket a hibákat rengetegen elkövetik
Sűrű hétvége elé nézünk. Közeledik a mindenszentek és a halottak napja időszaka, amikor a temetőkben jelentősen megnövekszik a forgalom és emiatt fokozottan kell figyelni a biztonságra is. Cikkünkben a rendőrség és a katasztrófavédelem szóvivője külön-külön is felhívja a figyelmet a legfontosabb tudnivalókra: hogyan kerüljük el, hogy a békés megemlékezésből kellemetlen élmény legyen.
A rendőrök és a polgárőrök felügyelik a rendet, a katasztrófavédelem pedig fontos tanácsokat ad az előttünk álló hétvégére vonatkozóan
Fotó: Nagy Balázs
A halottak napja idején a rendőrség és a katasztrófavédelem is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megemlékezések biztonságban teljenek. A temetők környékén fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani, a tűzesetek elkerülésére pedig a katasztrófavédelem adott fontos tanácsokat, amelyeket hasznos megfogadni.
Halottak napja: fokozottan figyel a rendőrség – de ezekre figyeljen Ön is, hogy ne legyen baj
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a polgárőrökkel közösen segítik a megemlékezőket, hogy az elkövetkező napok békésen és biztonságban teljenek – tájékoztatott Mári Ilona alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatón. A szóvivő kiemelte: ezekben a napokban jelentősen megnő a forgalom a temetők környékén, ami nagyobb figyelmet igényel minden közlekedőtől.
– A gépjárművezetőktől türelmet és lassabb haladást kérünk, hiszen ilyenkor nemcsak az autók, hanem a gyalogosok és kerékpárosok száma is megszaporodik az utakon – mondta Mári Ilona, hozzátéve: a gyalogosok és a biciklisek is gondoskodjanak arról, hogy jól láthatóak legyenek, a biztonságos közlekedés ugyanis ilyenkor is elsődleges szempont.
Értékeikre is vigyázzanak a temető látogatói
Nemcsak a közlekedésben, hanem a vagyonvédelemben is fontos az elővigyázatosság. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy otthonról való távozáskor mindig zárják be az ajtókat, ablakokat, és a kocsikat se hagyják nyitva.
Az autóban ne maradjanak látható helyen értékek, és a temetőben se hagyjuk táskáinkat, kabátjainkat őrizetlenül. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehet ahhoz, hogy illetéktelenek kihasználják a helyzetet
– figyelmeztetett az alezredes.
Biztonság – más szempontból
Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arra is felhívja a figyelmet, hogy ez az időszak a tűzesetek szempontjából is kockázatosabb, ezért az alábbi tippeket érdemes megfogadni:
- Mielőtt meggyújtjuk a mécsest vagy a gyertyát, érdemes megtisztítani a sír környezetét a száraz levelektől, elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert ezek könnyen lángra kaphatnak
- Mindenképp várjuk meg, amíg a gyertya teljesen kihűl, mielőtt kidobnánk.
- Ha lehet, használjunk tűzálló alátétet vagy edényt,
– Akik teljesen biztonságos megoldást keresnek, választhatják az elektromos mécseseket is, ezek ugyanolyan szépen világítanak, de nem jelentenek tűzveszélyt – tette hozzá Németh Ádám.
Azt pedig mindkét szakember kiemelte, hogy amennyiben valaki bűncselekményt vagy tüzet, balesetveszélyes helyzetet tapasztal, hívja 112-es hívószámot. A legfontosabb, hogy a megemlékezés időszaka békében, balesetmentesen teljen mindenki számára.
