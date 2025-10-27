Óriási a készültség a temetőben – itt van minden tudnivaló a hétvégi megemlékezésekről

Kibővített tömegközlekedéssel és megerősített rendőri jelenléttel készülnek a Mindenszentek és halottak napjára a vármegyeszékhelyen. A város hivatalos oldalán hétfőn közzétett tájékoztatóban az olvasható, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság, a közterület-felügyelet, és a polgárőrség idén is szerepet vállalnak a temetők biztosításában. Az egyenruhások éjjel-nappal jelen lesznek a temetőkben, hogy megelőzzék a temetői lopásokat, rongálásokat. Mint írják, a közös járőrszolgálatokat főként a temetőkbe és azok környékére szervezik, de a nagyobb közlekedési csomópontokon és a parkolók környékén is segítik majd a közlekedést. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, hogyan zajlik majd az idei halottak napja Szolnokon.

Halottak napja Szolnokon: megerősített járőrszolgálattal készül a rendőrség a temetőnél

Fotó: MW archívum / Forrás: Illusztráció

Halottak napja Szolnokon: temetői járatok indulnak

Hétvégére módosul a helyi buszok menetrendje, amelyről a MÁV-csoport weboldalán olvasható részletes tájékoztatás, emellett temetői járatok is indulnak. Utóbbiak november 1-jén és 2-án a Széchenyi városrészből és Szandaszőlősről indulnak „Temetői járat” felirattal.

A Széchenyi városrészből 9.20-kor, 10.40-kor, 13.20-kor, 14.40-kor, 16.00-kor és 17.20-kor indulnak járatok a Hild Viktor utca – Pozsonyi út – Szántó krt. – Mátyás Király út – Bajcsy-Zsilinszky út – Temető útvonalon. A temetőtől (iskolától) vissza a Széchenyi városrészbe 10.25, 11.45, 14.25, 15.45, 17.05, 17.45 órakor, a Temető – Bajcsy-Zsilinszky út – Mátyás király út – Szántó krt. – Pozsonyi út – Hild Viktor utca útvonalon közlekednek temetői járatok.

Szandaszőlős pedig a Tóth Árpád útról 10.00, 11.20, 14.00, 15.20 és 16.40-kor, vissza 9.37, 10.57, 13.37, 14.57 és 16.17-kor indulnak a buszok. A járatok úgynevezett hurokjárattal a Tóth Árpád út – Lengyel Antal tér – Karinthy út – Szent István Tisza-híd – Tószegi út – Temető – Tószegi út – Szent István Tisza-híd – Vörösmező út – Tóth Árpád út vonalon közlekednek.

A temetői járatok díjszabása a menetrend szerinti járatokéval azonos, bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe, és a kedvezmények érvényesek rajtuk. A közlemény kitér rá, hogy a céljáratokon felül az 1Y, 2, 2Y, 3, 5, 21, 21A 23, 23A, 32, 34, 34A és 35 jelű járatokkal is megközelíthető a temető.