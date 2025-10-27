28 perce
Óriási a készültség a temetőben – itt van minden tudnivaló a hétvégi megemlékezésekről
Megerősített hatósági jelenléttel, temetői járattal készülnek a szolnoki sírkertben a kétnapos megemlékezésre. Így zajlkik majd idén a halottak napja Szolnokon, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!
Kibővített tömegközlekedéssel és megerősített rendőri jelenléttel készülnek a Mindenszentek és halottak napjára a vármegyeszékhelyen. A város hivatalos oldalán hétfőn közzétett tájékoztatóban az olvasható, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság, a közterület-felügyelet, és a polgárőrség idén is szerepet vállalnak a temetők biztosításában. Az egyenruhások éjjel-nappal jelen lesznek a temetőkben, hogy megelőzzék a temetői lopásokat, rongálásokat. Mint írják, a közös járőrszolgálatokat főként a temetőkbe és azok környékére szervezik, de a nagyobb közlekedési csomópontokon és a parkolók környékén is segítik majd a közlekedést. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, hogyan zajlik majd az idei halottak napja Szolnokon.
Halottak napja Szolnokon: temetői járatok indulnak
Hétvégére módosul a helyi buszok menetrendje, amelyről a MÁV-csoport weboldalán olvasható részletes tájékoztatás, emellett temetői járatok is indulnak. Utóbbiak november 1-jén és 2-án a Széchenyi városrészből és Szandaszőlősről indulnak „Temetői járat” felirattal.
- A Széchenyi városrészből 9.20-kor, 10.40-kor, 13.20-kor, 14.40-kor, 16.00-kor és 17.20-kor indulnak járatok a Hild Viktor utca – Pozsonyi út – Szántó krt. – Mátyás Király út – Bajcsy-Zsilinszky út – Temető útvonalon. A temetőtől (iskolától) vissza a Széchenyi városrészbe 10.25, 11.45, 14.25, 15.45, 17.05, 17.45 órakor, a Temető – Bajcsy-Zsilinszky út – Mátyás király út – Szántó krt. – Pozsonyi út – Hild Viktor utca útvonalon közlekednek temetői járatok.
- Szandaszőlős pedig a Tóth Árpád útról 10.00, 11.20, 14.00, 15.20 és 16.40-kor, vissza 9.37, 10.57, 13.37, 14.57 és 16.17-kor indulnak a buszok. A járatok úgynevezett hurokjárattal a Tóth Árpád út – Lengyel Antal tér – Karinthy út – Szent István Tisza-híd – Tószegi út – Temető – Tószegi út – Szent István Tisza-híd – Vörösmező út – Tóth Árpád út vonalon közlekednek.
A temetői járatok díjszabása a menetrend szerinti járatokéval azonos, bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe, és a kedvezmények érvényesek rajtuk. A közlemény kitér rá, hogy a céljáratokon felül az 1Y, 2, 2Y, 3, 5, 21, 21A 23, 23A, 32, 34, 34A és 35 jelű járatokkal is megközelíthető a temető.
Nyitvatartás és parkolási rend a szolnoki temetőben
Meghosszabbított nyitvatartással várja az elhunyt szeretteikről megemlékezőket a szolnoki temető október 24. és november 2. között. Ezeken a napokon reggel héttől este nyolc óráig nyitva tart a sírkert. November 3-tól visszaáll a szokásos nyitvatartási rend.
Módosulnak a forgalmi szabályok is a temetőben. Október 27. és október 31. között 7-10 óráig csak szigorúan indokolt esetben lehet behajtani autóval, amellyel legkésőbb 10 órakor el kell hagyni a temetőt. Délutánonként 15-20 óra között lehet autóval bemenni. November 1-jén viszont tilos a behajtás, november 2-án pedig csak a mozgásukban korlátozottak vagy az őket szállítók mehetnek be autóval.
Közleményében az önkormányzat azt írja, a megnövekedő forgalom miatt a Kőrösi útról a buszmegállót követő, útcsatlakozással feltárt ingatlanon október 24-től november 2-ig ideiglenesen ingyenesen lehet parkolni, a temetői nyitvatartás időtartama alatt. Ugyanakkor arra kérik a megemlékezőket, hogy lehetőleg tömegközlekedés igénybevételével érkezzenek.
