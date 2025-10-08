54 perce
Az ország lélegzet-visszafojtva figyelte, ahogy a földvári katona beírta magát a hadtörténelembe a Tisza mélyén
A tiszaföldvári katona különleges feladatot kapott: tankkal kellett átkelnie a Tisza medrében. A harckocsi teljesen a víz alá merült, a manőver pedig a magyar hadtörténelem egyik emlékezetes pillanatává vált.
Hatvan éve, 1965 augusztusában írta be magát a magyar hadtörténelembe a tiszaföldvári Dobróka András, amikor T-54-es harckocsijával víz alatti átkelést hajtott végre a Tisza folyó medrében. Az akkor húsz éves katona az országban először kelt át tankjával a folyó medrében. A Tiszai átkelő hadgyakorlat nagy napjáról Dobróka András személyesen számolt be hírportálunknak.
Harckocsival a Tisza mélyén
A tiszaföldvári honvéd 1964 őszén vonult be Verpelétre, a harckocsizó iskola ezredhez. – Kértem magam vezetőnek, és meg is kaptam a lehetőséget – emlékezett vissza Dobróka András, aki T-54-es harckocsira kapott kiképzést.
A következő év nyarán, tiszai átkelés várt a katonákra, egy hadgyakorlat keretében, amelynek során a magyar honvédség harckocsizó egységei víz alatti átkelést hajtottak végre a Tiszában.
– A keszon gyakorlat hosszú folyamat volt, mert meg kellett szokni a víz mélységét, és közben szárazon is gyakoroltuk a vakvezetést, rádión keresztül irányítottak bennünket. A felkészülés három-négy hónapig tartott, ezalatt a műszaki egységek mérték a víz sebességét, hőmérsékletét és mélységét. Csak akkor adták meg az engedélyt, amikor minden optimális volt – tudtuk meg a részleteket.
„A névsor elején voltam – meg kedvem is volt hozzá”
Az 1965-ös hadgyakorlaton Dobróka András önként jelentkezett az első átkelésre.
Önkéntes alapon ment. A névsor elején voltam, és kedvem is volt hozzá
– idézte fel a történelmi napot. – Persze voltak utánam többen is, akik átkeltek, de én voltam az első, és ez akkor szenzáció volt, mert az országban is először volt ilyen – tette hozzá. A víz alatti átkelés a Tisza folyó alatt végül Ároktőn, Mezőcsát mellett történt egy révátkelő helynél, ahol a katonák a szolnoki műszakiak támogatásával hajtották végre a műveletet. – Egy földvári barátom is ott volt, ő is a szolnoki műszakiaknál szolgált – jegyezte meg.
A T-54-es harckocsi is különleges felszerelést kapott. Négy méteres, kb. 15-20 cm átmérőjű úgynevezett légzőcsövet. – Ki volt véve az irányzó, és annak a helyére volt föltéve, és ez lógott ki a vízből. – osztotta meg emlékeit.
- Az eltömített kipufogórendszer helyett pillangó szelep segítségével oldották meg a gáz, az égéstermék távozását.
- Egy pörgettyűs iránytűt kellett figyelni, ami a vezető elé volt felszerelve.
- A rádión keresztül folyamatos kapcsolatban álltak a parancsnoksággal, amely irányította a tank mozgását.
– Ha az iránytű eltért balra vagy jobbra, akkor már rögtön szóltak rádión keresztül, mert ugye figyeltek bennünket, és én azonnal korrigáltam is, mert az iránytűn én is láttam. Körülbelül két méterrel a víz felszíne alatt mentünk, első sebességfokozatban, tíz percig. Nem lehetett rohanni, meg volt szabva a sebesség – idézte fel Dobróka András. Amikor arról kérdeztük, félt-e, egy pillanatig sem habozott a válasszal.
Ez elhatározás volt. Az ember akkor nem gondolkodik, csak csinálja a dolgát.
A tiszaföldvári honvéd víz alatti átkelése minden várakozást felülmúlt: a jármű pontosan a kijelölt ponton ért partot, a művelet hibátlanul zárult. Az országban addig még nem volt hasonló vállalkozás – a T-54-es harckocsi történelmi átkelése a magyar hadtörténelem része lett.
A harckocsi belsejében sötét volt, csurgott rám egy kis víz, mert a vezetőülésnél nem zárt rendesen a fedél. A vezető ülésnél, ahol beszálltam, volt egy csőtengely, amivel lehúztam a fedelet, valahol csak bejött egy kis víz. A vállamra, karomra, bal oldalamra folyt, de nem volt vészes
– mesélte nevetve.
Az emlékezetes tábori napok
Az átkeléshez vezető napok legalább olyan emlékezetesek voltak, mint maga a bravúr. A katonák az ártérben táboroztak, sátorban aludtak, és szinte elviselhetetlen volt a szúnyoginvázió. – Borzasztó sok szúnyog volt. És közben ment a hatvanas angliai labdarúgó-világbajnokság. Volt egy nagy vetítőnk, amihez a generátorról fejlesztettek áramot. Néztük a meccseket, aztán jött a parancs, hogy lehet kezdeni a hadgyakorlatot – idézte fel derűsen.
Elismerés
Dobróka András az átkelés után jutalomszabadságot kapott, majd Nagyatádra vezényelték, ahol már T-55-ös harckocsival szolgált, parancsnoki vezetőként. Ott már a korszerűbb technikával dolgozhatott. – Gyevnár János ezredparancsnok harckocsi vezetője lettem – mondta büszkén.
A történet 60 év után újra életre kelt. 2025 október 2-án Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter meghívására a tiszaföldvári katona ismét ott lehetett a Tisza partján, amikor az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat egyik kiemelt eseményén Vezseny és Martfű között hajtott végre tiszai átkelést a Magyar Honvédség NATO-szövetséges török katonáival. – Ők pontonhídon keltek át, mi a folyó alatt – tette hozzá mosolyogva Dobróka András.
