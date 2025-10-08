Az ország lélegzet-visszafojtva figyelte, ahogy a földvári katona beírta magát a hadtörténelembe a Tisza mélyén

Hatvan éve, 1965 augusztusában írta be magát a magyar hadtörténelembe a tiszaföldvári Dobróka András, amikor T-54-es harckocsijával víz alatti átkelést hajtott végre a Tisza folyó medrében. Az akkor húsz éves katona az országban először kelt át tankjával a folyó medrében. A Tiszai átkelő hadgyakorlat nagy napjáról Dobróka András személyesen számolt be hírportálunknak.

A legendás harckocsi előtt Dobróka András (j) az egykori katonatársaival

Fotó: Beküldött / Dobróka András

Harckocsival a Tisza mélyén

A tiszaföldvári honvéd 1964 őszén vonult be Verpelétre, a harckocsizó iskola ezredhez. – Kértem magam vezetőnek, és meg is kaptam a lehetőséget – emlékezett vissza Dobróka András, aki T-54-es harckocsira kapott kiképzést.

A következő év nyarán, tiszai átkelés várt a katonákra, egy hadgyakorlat keretében, amelynek során a magyar honvédség harckocsizó egységei víz alatti átkelést hajtottak végre a Tiszában.

– A keszon gyakorlat hosszú folyamat volt, mert meg kellett szokni a víz mélységét, és közben szárazon is gyakoroltuk a vakvezetést, rádión keresztül irányítottak bennünket. A felkészülés három-négy hónapig tartott, ezalatt a műszaki egységek mérték a víz sebességét, hőmérsékletét és mélységét. Csak akkor adták meg az engedélyt, amikor minden optimális volt – tudtuk meg a részleteket.

Emléklap a víz alatti átkelésben való részvételéért

Fotó: Beküldött / Dobróka András

„A névsor elején voltam – meg kedvem is volt hozzá”

Az 1965-ös hadgyakorlaton Dobróka András önként jelentkezett az első átkelésre.

Önkéntes alapon ment. A névsor elején voltam, és kedvem is volt hozzá

– idézte fel a történelmi napot. – Persze voltak utánam többen is, akik átkeltek, de én voltam az első, és ez akkor szenzáció volt, mert az országban is először volt ilyen – tette hozzá. A víz alatti átkelés a Tisza folyó alatt végül Ároktőn, Mezőcsát mellett történt egy révátkelő helynél, ahol a katonák a szolnoki műszakiak támogatásával hajtották végre a műveletet. – Egy földvári barátom is ott volt, ő is a szolnoki műszakiaknál szolgált – jegyezte meg.

A T-54-es harckocsi is különleges felszerelést kapott. Négy méteres, kb. 15-20 cm átmérőjű úgynevezett légzőcsövet. – Ki volt véve az irányzó, és annak a helyére volt föltéve, és ez lógott ki a vízből. – osztotta meg emlékeit.

Az eltömített kipufogórendszer helyett pillangó szelep segítségével oldották meg a gáz, az égéstermék távozását.

Egy pörgettyűs iránytűt kellett figyelni, ami a vezető elé volt felszerelve.

A rádión keresztül folyamatos kapcsolatban álltak a parancsnoksággal, amely irányította a tank mozgását.

– Ha az iránytű eltért balra vagy jobbra, akkor már rögtön szóltak rádión keresztül, mert ugye figyeltek bennünket, és én azonnal korrigáltam is, mert az iránytűn én is láttam. Körülbelül két méterrel a víz felszíne alatt mentünk, első sebességfokozatban, tíz percig. Nem lehetett rohanni, meg volt szabva a sebesség – idézte fel Dobróka András. Amikor arról kérdeztük, félt-e, egy pillanatig sem habozott a válasszal.