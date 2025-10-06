október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tórekord

41 perce

Még a bot is eltört a kezében, mire kifogta a kapitális harcsát a kisújszállási horgász – videóval

Címkék#horgászat#Kisújszállás#harcsa#csali

Október 4-én, szombaton próbált szerencsét egy kisújszállási horgász a településnél lévő, Téglagyári II-es tavon. Lett is szerencséje. Egy kilencvenhárom kilós harcsa akadt a horgára. Üröm az örömben, hogy a horgászbotja eltörött. Majláth Gergő ennek ellenére maximálisan elégedett volt a fogással.

Szoljon.hu

Egy három éves tórekord dőlt meg szombaton Kisújszálláson, a Téglagyári II-es tavon. Egy kapitális harcsa akadt horogra ott. A szerencsés horgász videóüzenetben is beszámolt a nagy fogásról.

harcsa rekord Kisújszállás
Egy kilencvenhárom kilós harcsa akadt Majláth Gergő horgára a Téglagyári II-es tavon Kisújszálláson 

Majláth Gergő beszámolója alapján a Pecaverzum szakportál is hírt adott az eseményről.

– Ismét sikerült fognom egy kapitális harcsát – értesítette a Percaverzumot a horgász.

Kemény küzdelem folyt a horgász és a harcsa között

Amint a cikkben olvasható: este nyolc körül jött a kapás, egyből elszakadt a szakítózsinór, ami a fák közé volt kispannolva 90 méterre. Már az akasztás pillanatában érezte a horgász, hogy nagy hallal akadt össze. Ennek megfelelően kemény küzdelem alakult ki, a fárasztás végig a partól zajlott.

– Jól ment egy darabig, de egy hirtelen kirohanással a fák közé tört. Tudtam, hogy nem engedhetek neki zsinórt, így ahogy csak bírtam, húztam kifelé. Nagy recsegés-ropogás hallatszott a víz felől, de tudtam, hogy jó úton vagyok, és mindet beleadtam – mesélte a horgász, aki hozzátette: ekkora a horgászbot megadta magát.

Kettétört a horgászbot

Az eszköz nem bírta az extrém terhelést, és eltörött a stuszninál. Így kellett még 10 percig „hadakozni" a harcsával, amely végül összesen 25 perc után adta meg magát.

A hatalmas harcsát – melynek kifogásához a nyerő csali két darab 15 centiméteres ezüstkárász volt – természetesen hitelesítették is. Akkor derült ki, hogy új tórekordról van szó.

Megdőlt az eddigi tórekord

A 237 centiméter hosszú, 93,7 kilogrammos harcsa felülmúlta a korábbi, 93 kilós csúcsot, amelyet még 2022. május elsején Szarvák Márton, a Munkás Horgász Egyesület elnöke állított fel a Téglagyári II-es tavon.

A saját közösségi oldalára feltöltött videóban Majláth Gergő arról beszélt, hogy két éve kezdett el harcsára horgászni ezen a tavon, kisebb-nagyobb sikerekkel. Mint mondta: az első félév nem volt túl eredményes, de tavaly már több kapitális harcsát is sikerült fogni, most pedig minden korábbi sikerét felülmúlta.

Megtudtuk, hogy a harcsa természetesen visszanyerte a szabadságát.

 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu