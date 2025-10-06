Még a bot is eltört a kezében, mire kifogta a kapitális harcsát a kisújszállási horgász – videóval

Egy három éves tórekord dőlt meg szombaton Kisújszálláson, a Téglagyári II-es tavon. Egy kapitális harcsa akadt horogra ott. A szerencsés horgász videóüzenetben is beszámolt a nagy fogásról.

Egy kilencvenhárom kilós harcsa akadt Majláth Gergő horgára a Téglagyári II-es tavon Kisújszálláson

Majláth Gergő beszámolója alapján a Pecaverzum szakportál is hírt adott az eseményről.

– Ismét sikerült fognom egy kapitális harcsát – értesítette a Percaverzumot a horgász.

Kemény küzdelem folyt a horgász és a harcsa között

Amint a cikkben olvasható: este nyolc körül jött a kapás, egyből elszakadt a szakítózsinór, ami a fák közé volt kispannolva 90 méterre. Már az akasztás pillanatában érezte a horgász, hogy nagy hallal akadt össze. Ennek megfelelően kemény küzdelem alakult ki, a fárasztás végig a partól zajlott.

– Jól ment egy darabig, de egy hirtelen kirohanással a fák közé tört. Tudtam, hogy nem engedhetek neki zsinórt, így ahogy csak bírtam, húztam kifelé. Nagy recsegés-ropogás hallatszott a víz felől, de tudtam, hogy jó úton vagyok, és mindet beleadtam – mesélte a horgász, aki hozzátette: ekkora a horgászbot megadta magát.

Kettétört a horgászbot

Az eszköz nem bírta az extrém terhelést, és eltörött a stuszninál. Így kellett még 10 percig „hadakozni" a harcsával, amely végül összesen 25 perc után adta meg magát.

A hatalmas harcsát – melynek kifogásához a nyerő csali két darab 15 centiméteres ezüstkárász volt – természetesen hitelesítették is. Akkor derült ki, hogy új tórekordról van szó.

Megdőlt az eddigi tórekord

A 237 centiméter hosszú, 93,7 kilogrammos harcsa felülmúlta a korábbi, 93 kilós csúcsot, amelyet még 2022. május elsején Szarvák Márton, a Munkás Horgász Egyesület elnöke állított fel a Téglagyári II-es tavon.

A saját közösségi oldalára feltöltött videóban Majláth Gergő arról beszélt, hogy két éve kezdett el harcsára horgászni ezen a tavon, kisebb-nagyobb sikerekkel. Mint mondta: az első félév nem volt túl eredményes, de tavaly már több kapitális harcsát is sikerült fogni, most pedig minden korábbi sikerét felülmúlta.

Megtudtuk, hogy a harcsa természetesen visszanyerte a szabadságát.