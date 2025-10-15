Mit tehetünk, hogy ne fogyjon el a vizünk? – égető kérdésről értekeztek Szolnokon

– Hol a víz, hogyan lesz vizünk? – tette fel a nagy kérdést szerdán, a szolnoki vármegyeházán a megyeszékhely és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Szalay Ferenc sokakat izgató pontra tapintott, hiszen immár a bőrünkön érezhető a klímaváltozás és annak hatásai. Erről, valamint a hatékony vízgazdálkodás tovább nem halogatható kérdéséről volt szó a megyeházán aznap tartott szakmai fórumon.

Fotó: Rózsa Róbert

A korábbi nagy árvizekre utalva a miniszteri biztos emlékeztetett, régen a víz elvezetése jelentett gondot, ma viszont már annak megtartása. Ezért sorozatot indítanak az érintettek – vízügyi szakemberek, gazdák, horgászok, stb. – bevonásával e problémakör orvoslására. Ennek az első lépése a szerdai konferencia.

Hogyan lesz több vize Magyarországnak?

– Érezhetőek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai, legfőképp a csapadékhiány. Ehhez vízvisszatartással lehet alkalmazkodni – mondta el a fórumom az Energiaügyi Minisztérium területi vízgazdálkodási főosztályvezetője. Jakus-Tóth Erika Gabriella főosztályvezető kiemelte hazánk magas kitettségét, hiszen Magyarország vízkészletének 98 százalékban külföldről érkezik. Ezért – mint mondta – szemléletváltásra van szükség, fejleszteni kell a hazai öntözési módszereket.

Eredmények szerencsére már most is vannak. Mint Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára előadásában közölte, idén négy olyan hónap is volt, amikor több víz érkezett a hazai folyókba, mint amennyi távozott. Továbbá az érintettek országos összefogásának köszönhetően idén egymilliárd köbméter vízmennyiséget sikerült visszatartani az országban. A cél pedig az, hogy ez jövőre hárommilliárdra növekedjen. Hozzátette, ez évben sikerült enyhíteni a táj aszályosságán is, a gazdák pedig ingyen juthattak öntözővízhez.

A hatékony vízgazdálkodásról értekeztek Szolnokon

Méltatta a szakemberek munkáját és az ügyben tapasztalt összefogást dr. Fazekas Gábor Gyula vármegyei közgyűlési elnök és dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő is. A fórumon Harsányi Gábor, a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató-helyettese tartott előadást a Zagyva és Szolnok térségének vízpótlási lehetőségeiről. A tanácskozást korreferátumokkal, a szakmai kérdések megvitatásával zárták a nagyszámú résztvevők.