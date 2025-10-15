október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Konferencia

3 órája

Mit tehetünk, hogy ne fogyjon el a vizünk? – égető kérdésről értekeztek Szolnokon

Címkék#fórum#konferencia#vízgazdálkodás

A mindannyiunkat érintő nagy kérdésre keresték a választ szerdán, a szolnoki vármegyeházán. A hatékony vízgazdálkodásról szóló konferencián a lehetséges válaszok is elhangzottak.

Rózsa Róbert

– Hol a víz, hogyan lesz vizünk? – tette fel a nagy kérdést szerdán, a szolnoki vármegyeházán a megyeszékhely és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Szalay Ferenc sokakat izgató pontra tapintott, hiszen immár a bőrünkön érezhető a klímaváltozás és annak hatásai. Erről, valamint a hatékony vízgazdálkodás tovább nem halogatható kérdéséről volt szó a megyeházán aznap tartott szakmai fórumon.

hatékony vízgazdálkodás, vízkészlet, szakmai fórum, konferencia, Hubai Imre, Szalay Ferenc, Kállai Mária, Szolnok
A hatékony vízgazdálkodási lehetőségeiről tartottak szakmai fórumot szerdán, Szolnokon
Fotó: Rózsa Róbert

A korábbi nagy árvizekre utalva a miniszteri biztos emlékeztetett, régen a víz elvezetése jelentett gondot, ma viszont már annak megtartása. Ezért sorozatot indítanak az érintettek – vízügyi szakemberek, gazdák, horgászok, stb. – bevonásával e problémakör orvoslására. Ennek az első lépése a szerdai konferencia.

Hogyan lesz több vize Magyarországnak?

– Érezhetőek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai, legfőképp a csapadékhiány. Ehhez vízvisszatartással lehet alkalmazkodni – mondta el a fórumom az Energiaügyi Minisztérium területi vízgazdálkodási főosztályvezetője. Jakus-Tóth Erika Gabriella főosztályvezető kiemelte hazánk magas kitettségét, hiszen Magyarország vízkészletének 98 százalékban külföldről érkezik. Ezért – mint mondta – szemléletváltásra van szükség, fejleszteni kell a hazai öntözési módszereket.

Eredmények szerencsére már most is vannak. Mint Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára előadásában közölte, idén négy olyan hónap is volt, amikor több víz érkezett a hazai folyókba, mint amennyi távozott. Továbbá az érintettek országos összefogásának köszönhetően idén egymilliárd köbméter vízmennyiséget sikerült visszatartani az országban. A cél pedig az, hogy ez jövőre hárommilliárdra növekedjen. Hozzátette, ez évben sikerült enyhíteni a táj aszályosságán is, a gazdák pedig ingyen juthattak öntözővízhez.

A hatékony vízgazdálkodásról értekeztek Szolnokon

Méltatta a szakemberek munkáját és az ügyben tapasztalt összefogást dr. Fazekas Gábor Gyula vármegyei közgyűlési elnök és dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő is. A fórumon Harsányi Gábor, a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató-helyettese tartott előadást a Zagyva és Szolnok térségének vízpótlási lehetőségeiről. A tanácskozást korreferátumokkal, a szakmai kérdések megvitatásával zárták a nagyszámú résztvevők.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu