3 órája
Visszatér a Házasság első látásra – egy szolnoki férfi is az oltár elé áll
Újra képernyőn a TV2 népszerű párkereső realityje! Október 13-án dupla résszel tér vissza a Házasság első látásra harmadik évada, amelyben egy szolnoki férfi is vállalta, hogy a szakemberekre bízva összeköti életét egy ismeretlennel.
A csatorna sajtóközleménye szerint idén ősszel ismét visszatér a Házasság első látásra – ezúttal új szereplőkkel, szakértőkkel és dupla epizódokkal. A reality az elmúlt két évadban valódi közönség kedvenccé nőtte ki magát, hiszen a második évad egyes részeit a teljes lakosság körében átlagosan közel 843 ezren követték figyelemmel. Hétfőtől ismét hat nő és hat férfi kibontakozó románcát követheti végig a közönség, akik nem vágynak másra, minthogy megtalálják valódi társukat.
Házasság első látásra – két új szakember csatlakozik a csapathoz
Négy elismert szakértő kapott idén bizalmat abban, hogy tudományos módszerek és saját tapasztalataik alapján összeillő párokat válasszanak ki a műsor jelentkezői közül. Visszatér a képernyőre Gaál Viktor pszichológus, akinek fő területe az érzelmi intelligencia kutatása. Tóth Melinda pszichológus is a kezdetektől fogva tagja a szakértői csapatnak, aki kötődéssel, elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozik. Melléjük most két új szereplő csatlakozik: Liszkay Judit okleveles kínai és nyugati asztrológus, valamint Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológus.
A sajtóközlemény szerint nehéz dolguk volt a szakembereknek, hiszen a résztvevők rendkívül összetett személyiségek voltak, és gyakran próbára tették tudásukat. Az ígéretek alapján izgalmas fordulatok, káprázatos esküvők és nászutak, romantikus pillanatok és heves viták várhatók a harmadik évadban.
Egy szolnoki férfi is szerencsét próbál 2025-ben
Horváth Zsolt, a 36 esztendős szolnoki grafikus egy valódi művészlélek. Elmondása szerint, mindig olyan nőkkel találkozott, akik a „megmentőt” várták tőle. A Borsnak elárulta: bízik abban, hogy a szakemberek egy nyitott gondolkodású és szabad szellemű hölgyet választanak feleségének, akinek oldalán valóban ki tud teljesedni, és szabadnak érezheti magát.
– Én azért jelentkeztem, mert kíváncsi voltam arra, hogy a szakértő és pszichológusok szerint, akik tényleg képesek a tudatomat analitikusan feltárni és definiálni, ki az a nő, aki stílusban, személyiségben hozzám illik – részletezte a Borsnak.
Az, hogy kivel fogad örök hűséget a szolnoki férfi, már ma este kiderülhet a Házasság első látásra harmadik évadából. Az első epizód október 13-án, hétfőn 19:45-kor kerül adásba, és a csatorna minden hétköznap dupla részekkel közvetíti a hat újdonsült házaspár mindennapjait.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Mennyit fizetünk vissza 45 millió forintnál, ha a 3 százalékos hitelt választjuk? Itt a szakértő válasza!
Utolsó nyitvatartás hétfőn, tömegnyi kérdőjel a szolnokiak előtt – a szolgáltató reagált