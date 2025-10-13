Visszatér a Házasság első látásra – egy szolnoki férfi is az oltár elé áll

A csatorna sajtóközleménye szerint idén ősszel ismét visszatér a Házasság első látásra – ezúttal új szereplőkkel, szakértőkkel és dupla epizódokkal. A reality az elmúlt két évadban valódi közönség kedvenccé nőtte ki magát, hiszen a második évad egyes részeit a teljes lakosság körében átlagosan közel 843 ezren követték figyelemmel. Hétfőtől ismét hat nő és hat férfi kibontakozó románcát követheti végig a közönség, akik nem vágynak másra, minthogy megtalálják valódi társukat.

Startol a Házasság első látásra 3. évada. Dupla részekkel robban be a képernyőre a népszerű reality műsor

Forrás: tv2csoport.hu

Házasság első látásra – két új szakember csatlakozik a csapathoz

Négy elismert szakértő kapott idén bizalmat abban, hogy tudományos módszerek és saját tapasztalataik alapján összeillő párokat válasszanak ki a műsor jelentkezői közül. Visszatér a képernyőre Gaál Viktor pszichológus, akinek fő területe az érzelmi intelligencia kutatása. Tóth Melinda pszichológus is a kezdetektől fogva tagja a szakértői csapatnak, aki kötődéssel, elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozik. Melléjük most két új szereplő csatlakozik: Liszkay Judit okleveles kínai és nyugati asztrológus, valamint Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológus.

A sajtóközlemény szerint nehéz dolguk volt a szakembereknek, hiszen a résztvevők rendkívül összetett személyiségek voltak, és gyakran próbára tették tudásukat. Az ígéretek alapján izgalmas fordulatok, káprázatos esküvők és nászutak, romantikus pillanatok és heves viták várhatók a harmadik évadban.

Horváth Zsolt is a szakértőkre bízza magát, és szerencsét próbál a harmadik évadban

Forrás: Bors / Markovics Gábor

Egy szolnoki férfi is szerencsét próbál 2025-ben

Horváth Zsolt, a 36 esztendős szolnoki grafikus egy valódi művészlélek. Elmondása szerint, mindig olyan nőkkel találkozott, akik a „megmentőt” várták tőle. A Borsnak elárulta: bízik abban, hogy a szakemberek egy nyitott gondolkodású és szabad szellemű hölgyet választanak feleségének, akinek oldalán valóban ki tud teljesedni, és szabadnak érezheti magát.

– Én azért jelentkeztem, mert kíváncsi voltam arra, hogy a szakértő és pszichológusok szerint, akik tényleg képesek a tudatomat analitikusan feltárni és definiálni, ki az a nő, aki stílusban, személyiségben hozzám illik – részletezte a Borsnak.

Az, hogy kivel fogad örök hűséget a szolnoki férfi, már ma este kiderülhet a Házasság első látásra harmadik évadából. Az első epizód október 13-án, hétfőn 19:45-kor kerül adásba, és a csatorna minden hétköznap dupla részekkel közvetíti a hat újdonsült házaspár mindennapjait.